كرة يد - لا بديل عن الفوز.. منتخب مصر يخسر أمام صربيا في كأس العالم للشباب

خسر منتخب مصر مباراته الأولى في الدور الرئيسي لبطولة كأس العالم تحت 21 عاما لكرة اليد، وذلك أمام صربيا بنتيجة 33-26.

وكان منتخب مصر قد تصدر المجموعة في الدور الأول وتلاه منتخب اليونان، وتأهلا سويا للدور الرئيسي ليقعا في مجموعة واحدة مع صربيا وأيسلندا.

وينص نظام البطولة على أن يلعب كل متأهل ضد الفريقان من المجموعة الأخرى، وتأهل منتخب مصر وهو يملك نقطتين بفوزه على اليونان في الدور الأول.

ما يعني أن مصر ستواجه صربيا وأيسلندا فقط، ولن تواجه اليونان مجددا.

على الناحية الأخرى فازت أيسلندا على اليونان بنتيجة 32-29.

بذلك أصبح ترتيب المجموعة كالتالي:

أيسلندا - ٤ نقاط

صربيا - نقطتين

مصر - نقطتين

اليونان - بدون نقاط

مباريات الجولة الأخيرة

مصر × أيسلندا

صربيا × اليونان

كيف يتأهل منتخب مصر؟

يجب أن يفوز على أيسلندا ليملك فرصة التأهل بفارق الأهداف.