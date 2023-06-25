كم عارضة تكفي للتسجيل؟ الحظ يكلف منتخب مصر الأولمبي نقطتين في طريق أولمبياد باريس

في مباراة من الأغرب على الإطلاق، تعادل منتخب مصر مع النيجر بدون أهداف في الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

بعيدا عن سيل من الفرص الضائعة، فقد ارتطمت الكرة بالعارضة والقائم 5 مرات!

وبدأ منتخب مصر بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء

خط الدفاع: أحمد عيد - محمد طارق - حسام عبد المجيد - محمد أشرف

خط الوسط: أحمد عاطف قطة - أحمد نبيل كوكا - محمد شحاتة - محمود صابر

خط الهجوم: أسامة فيصل - إبراهيم عادل

البدلاء: محمد مغربي - محمود جهاد - علي الجبري - مصطفى سعد - علي زعزع - حاتم محمد - عبد الرحمن عاطف - عماد ميهوب - محمد سمير - أحمد فوزي

بداية اللعنة

المحاولة الأولى أتت بتسديدة من إبراهيم عادل تصدى لها الحارس فان أتينهوفن في الدقيقة الثالثة.

وفي الدقيقة 25 سدد أحمد عاطف قطة كرة تصدى لها الحارس، وتلاه محمود صابر في الدقيقة 27.

مسلسل الخشبات الثلاث بدأ في الدقيقة 29 برأسية من إبراهيم عادل اصطدمت بالعارضة.

واستمر المسلسل على يد إبراهيم عادل مرة أخرى، بتسديدة ارتطمت بالعارضة في الدقيقة 42.

لا مفر

في الشوط الثاني، وللمرة الثالثة، أتت تسديدة إبراهيم عادل في القائم في الدقيقة 49.

محاولة النيجر الأبرز أتت برأسية من مصطفى سابو مرت بجوار المرمى في الدقيقة 58.

وأجرى روجيرو ميكالي مدرب مصر الأولمبي تبديلين بنزول مصطفى سعد وحاتم محمد سكر بدلا من قطة ومحمد أشرف.

وفي الدقيقة 69 أتت الواقعة الرابعة برأس أسامة فيصل الذي تلقى عرضية حاتم سكر وسدد في العارضة.

حاول محمد شحاتة في الدقيقة 77 بتسديدة من خارج المنطقة اصطدمت بالمدافع جبريل إبراهيم.

وفي الدقيقة 78 استمر سوء حظ مصر بتسديدة من مصطفى سعد ارتدت من العارضة أيضا.

وأجرى منتخب مصر تبديلين في الدقيقة 81 بنزول علي زعزع ومحمد مغربي بدلا من أحمد عيد ومحمد شحاتة.

وسدد محمود صابر في الدقيقة 88، ولكن مرت الكرة بجوار القائم.

وفي الدقيقة 92 أتى محمود جهاد بدلا من محمود صابر، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي.

وينافس منتخب مصر في المجموعة الثانية مع النيجر ومالي والجابون.

ويلعب منتخب مالي ضد الجابون في آخر مباريات الجولة في تمام الساعة 11 مساء.

وتستمر منافسات البطولة حتى يوم 8 يوليو المقبل بمدينتي الرباط وطنجة.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول الى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024 بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.