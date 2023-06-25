دورة ترقي المحترفين - تعادل مثير بين بروكسي والمنيا في ضربة البداية

أقيمت اليوم الجولة الأولى من الدورة الثلاثية المؤهلة لدوري المحترفين، وشهدت تعادل بروكسي مع المنيا بهدفين لكل فريق

تقدم بروكسي بهدف كامل أحمد كابوريا، ثم تعادل فتحي عثمان للمنيا من ركلة جزاء.

ثم تقدم مصطفى حمادة لبروكسي، قبل أن يتعادل البديل مصطفى عاطف للمنيا.

وألغى الحكم محمود بسيوني هدفا للمنيا مما تسبب في اعتراض الجهاز الفني للفريق.

وتقام هذه الدورة بين أصحاب المركز السادس في مجموعات دوري الدرجة الثانية، وسيتأهل منهما فريقان إلى دوري المحترفين الجديد.

وبذلك يحصل بروكسي والمنيا على نقطة لكل منهما، في انتظار الطرف الثالث في هذه المعركة، وهو المصرية للاتصالات.

ويلعب الاتصالات ضد بروكسي يوم الإثنين 3 يوليو، ثم يلعب المنيا والاتصالات يوم الأحد 9 يوليو.

دوري المحترفين 2023-2024

قرر اتحاد الكرة إضافة درجة جديدة للدوري المصري وهي دوري المحترفين لتكون هي الدرجة المباشرة خلف الدوري الممتاز بدلا من الدرجة الثانية التي ستحل محل الثالثة تحت مسمى "القسم الثاني ب".

دوري المحترفين المكون من 20 فريقا سيتم تكوينه من 3 هابطين من الدوري الممتاز، ومن المركز الثاني حتى المركز الخامس من كل مجموعة بالدرجة الثانية (12 فريقا)، بينما تقام دورة ثلاثية بين أصحاب المركز السادس ليتأهل منها فريقين، وبذلك يبقى 3 مقاعد ليتأهل إليها 3 أندية من القسم الثالث عبر دورات الترقي.

الفرق المتأهلة حتى الآن الموسم المقبل لدوري المحترفين:

3 فرق هابطة من الدوري الممتاز: حرس الحدود - ؟؟ - ؟؟

فريقان من ملحق الدرجة الثانية لأصحاب المركز السادس: لم تتحدد بعد.

4 فرق من مجموعة بحري: طنطا ودكرنس وجمهورية شبين وأبو قير للأسمدة.

4 فرق من مجموعة الصعيد: لافيينا وبترول أسيوط والنصر للتعدين ومصر للمقاصة.

4 فرق من مجموعة القاهرة: السكة الحديد ووادي دجلة والقناة وبتروجت.

3 فرق من دورة الترقي (الدرجة الثالثة): راية ومكادي والنجوم.