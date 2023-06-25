بعد نيفيز.. الهلال يعلن ضم كوليبالي من تشيلسي
الأحد، 25 يونيو 2023 - 20:41
كتب : FilGoal
أعلن نادي الهلال السعودي التعاقد مع كاليدو كوليبالي مدافع تشيلسي الإنجليزي ومنتخب السنغال.
كاليدو كوليبالي
النادي : الهلال
وحرص نادي تشيلسي على شكر كوليبالي عبر موقعه الرسمي على الموسم الذي قضاه مع النادي الإنجليزي.
وتشير التقارير الصحفية إلى أن قيمة انتقال كوليبالي إلى الهلال تصل إلى 24 مليون دولار.
وتواجد كوليبالي في الرياض قبل أيام من أجل الخضوع للكشف الطبي قبل إتمام انتقاله إلى الهلال.
وانضم كوليبالي البالغ من العمر 32 عاما لصفوف تشيلسي بداية الموسم الماضي قادما من نابولي الإيطالي.
ولعب مع تشيلسي 32 في مختلف البطولات خلال موسمه الوحيد مع الأزرق.
ويعد كوليبالي ثاني صفقات الهلال السعودي من الدوري الإنجليزي بعد روبن نيفيز لاعب منتخب البرتغال وولفرهامبتون السابق.
🎬 نواصـل كتابة التاريـخ.. معـًا 💙#فيديو_الهلال #الهلال pic.twitter.com/LfvJlq7oPp— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) June 25, 2023