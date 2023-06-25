تشكيل الأهلي - عودة الخماسي الأساسي أمام منتخب السويس في الكأس

عاد ثلاثي خط وسط الأهلي الأساسي من جديد لتشكيل فريقه أمام منتخب السويس في كأس مصر.

ويلعب الأهلي ضد منتخب السويس في دور الـ32 من كأس مصر في المباراة التي تقام في استاد القاهرة الدولي.

ودفع مارسيل كولر مدرب الأهلي بـ حمدي فتحي ومروان عطية وأليو ديانج في التشكيل الأساسي، بعد الغياب عن مباراة حرس الحدود الماضية في الدوري.

كما يبدأ الثنائي حسين الشحات وكهربا أيضا في خط الهجوم بجانب طاهر محمد.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – خالد عبد الفتاح

الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج – مروان عطية

الهجوم: حسين الشحات – كهربا – طاهر محمد

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

علي لطفي - أحمد عبد القادر – محمد شريف – محمد مجدي "أفشة" – علي معلول – أحمد قندوسي – رأفت خليل – محمد فخري – كريم الدبيس.

ويلتقي الفائز من المباراة مع الداخلية في دور الـ16 والذي تأهل بعد تخطي أسوان.