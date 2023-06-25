حوار في الجول - محاميه: باتشيكو مهد طريق الزمالك للدوري مرتين.. وهذا موقفه مع بيراميدز

الأحد، 25 يونيو 2023 - 19:38

كتب : حامد وجدي

باتشيكو

للمرة الثالثة، يتواجد البرتغالي جايمي باتشيكو في الدوري المصري، بعد مرتين مع الزمالك، تولى الآن قيادة بيراميدز، ويوشك على ضمان التأهل إلى دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخ النادي.

باتشيكو قاد بيراميدز في 19 مباراة بالدوري المصري، وتعرض لهزيمة واحدة فقط و5 تعادلات، وحاليا حقق 8 انتصارات متتالية في المسابقة.

عقد المدرب البرتغالي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، فهل سيكون مدرب بيراميدز في مغامرته الإفريقية الأولى؟

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FilGoal.com حاور جواو فريتاس، محامي باتشيكو والمسؤول عن إدارة أعماله، وإليكم إجاباته..

كيف تقيم تجربة باتشيكو حتى الآن؟

العمل الذي يؤديه جايمي باتشيكو لا يفاجئني إطلاقا، لأنه في الطبيعي يقدم الأفضل في كل مكان. الأمر كان كذلك مع نادي الزمالك كما كان يمكن للجميع أن يرى، وأيضا في الشباب السعودي حيث فاز بالكأس، وفي بكين جوان الصيني فاز ببطولتين، وأيضا مع مايوركا بلغ نهائي كأس الملك.

أما في البرتغال فقد فعل ما لم يفعله أحد غيره، فقد فاز بالدوري والمركز الثاني مرتين مع فريق صغير مثل بوافيشتا. مسيرته تتحدث عنه، وليس فقط كمدرب. باتشيكو فاز بكل الألقاب كلاعب وكان أحد أفضل لاعبي جيله.

بالعودة إلى بيراميدز، انظر إلى التحول الذي مر به الفريق، وأين كان في جدول الترتيب حين أتى، وأين هو الآن. أعتقد أنه تلقى هزيمة واحدة فقط في الدوري المصري، وبالفعل حطم الرقم في عدد الانتصارات المتتالية.

ماذا يمكنني القول؟ ليس أنا فقط، بل كل من يتابع الكرة المصرية. لقد كان موسما رائعا ولو لم يتعرض الفريق لإصابات جادة وتراكم البطاقات، لا أعلم، ربما لكنا نتكلم عن وضع أكثر اختلافا ومركز أكثر تقدما.

من خلال محادثاتك معه، ألا يزال عازما على الفوز بالدوري في يوم ما؟

إنه بالتأكيد أحد أهدافه الرئيسية. لقد تولى قيادة الزمالك مرتين، وفي المرتين حين غادر ترك الفريق في المركز الأول وفي النهاية توج باللقب. نقول عن ذلك في البرتغال أنه ترك كل شيء في وضع مثالي ليحصده الآخرون بدون صعوبة.

الآن في بيراميدز انظر لما تم فعله. الأمر ممكن بصورة مثالية ولا يبدو بتلك الصعوبة، فقط اتركوه يعمل، ولكن بالطبع الفوز بالدوري المصري رغبة كبيرة لديه.

بيراميدز الآن يقترب من التأهل إلى دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه.. كيف ترى هذا الإنجاز؟

هذا يتسق تماما مع إجابتي الاولى. باتشيكو دائما يفعل الأفضل أينما ذهب. ليس لدي شك أنه سيكون فخورا للغاية حين يكتمل ذلك. إنه دائما يعمل لأجل الفوز، وهي صفات تأتي معه منذ أيامه كلاعب في بورتو. باتشيكو لا يحب الخسارة سواء في كرة القدم أو حتى حين يلعب الورق "الكوتشينة".

لدينا معلومة تفيد بأن باتشيكو كان من المرشحين لقيادة أتلتيكو مينيرو البرازيلي، هل يمكنك إخبارنا عن ذلك؟

ليس مينيرو فقط. ظهرت العديد من الفرص حتى داخل مصر. إنها علامة تقدير لعمله الجيد. حتى الآن في الأسبوع الجاري، أظهر ناد عظيم من شمال إفريقيا اهتمامه. الأمر ذاته أتى من أحد الأندية الصينية، حيث عمل سابقا، ولكن باتشيكو ملتزم مع بيراميدز وسيكون من غير الأخلاقي أن يترك النادي فورا، خصوصا وأنه يشعر بالحب من اللاعبين والإدارة. اهتمام الأندية الأخرى أمر طبيعي.

عقد باتشيكو مع بيراميدز ينتهي هذا الموسم، فهل بدأت مفاوضات التجديد؟

كل شيء في الحياة له توقيته والآن كرة القدم تشهد العديد من الأحداث غير المتوقعة. باتشيكو يحب التواجد في بيراميدز والتي كانت مفاجأة رائعة بالنسبة له. إنه يقول إن مجموعة العمل جيدة ومتحدة ولديها القدرة على التطور.مما يخبرني به، الكل راض في الوقت الحالي.

خلال فترة كأس السوبر أمام الأهلي في الإمارات، كان باتشيكو يتحدث مع مالك بيراميدز وكان سعيدا بلقائه، فقد أخبرني أنه رجل واثق ومنحه الكثير من الثقة. لقد شعر بالأسف لعدم الفوز بالبطولة بعد أداء جيد، فقد كان يريد أن يهديه اللقب.

سننتظر بهدوء. فأنا أعرف أن بيراميدز مهتم بتجديد العقد وهذا أمر طبيعي بعد الأداء الاستثنائي، وكما قال باتشيكو في مقابلة قبل سنوات، أنه فقط يعمل حيث يحب وحيث يملك الضمانات.

ولكن بصراحة، كل شيء وارد في كرة القدم هذه الأيام.

الدوري المصري بيراميدز جايمي باتشيكو
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