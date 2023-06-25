تشكيل منتخب السويس - عمرو مصطفى يقود الهجوم أمام الأهلي

أعلن ميمي فريد المدير الفني لـ منتخب السويس تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي.

ويلعب منتخب السويس ضد الأهلي في دور الـ32 من كأس مصر في المباراة التي تقام في استاد القاهرة الدولي.

وجاء تشكيل منتخب السويس كالآتي:

المرمى: محمود كوكو

الدفاع: محمود رفعت – أحمد حاتم – محمد جبل – محمد هيكل

الوسط: كريم بدير – محمد الضرف – محمود قطب

الهجوم: أنس شندي – عمرو مصطفى – أحمد صالح

ويلتقي الفائز من المباراة مع الداخلية في دور الـ16 والذي تأهل بعد تخطي أسوان.