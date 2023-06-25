بوليسيتش يؤكد رغبته في الرحيل عن تشيلسي

كشف كريستيان بوليسيتش لاعب تشيلسي ومنتخب أمريكا عن رغبته في الرحيل عن ناديه الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

كريستيان بوليسيتش النادي : تشيلسي تشيلسي

وقال بوليسيتش في تصريحات لشبكة ESPN خلال تواجده مع منتخب الولايات المتحدة: "إنه وقت أحتاج فيه إلى معرفة ما سيكون الأفضل لمستقبلي وأن أكون في مكان يمكنني فيه أن أذهب إليه وألعب كرة القدم وأن أكون واثقا به وأشعر بالرضا".

وأضاف "أريد أن أجد هذا الفرح على مستوى النادي مرة أخرى".

وانضم بوليسيتش البالغ من العمر 24 عاما لصفوف تشيلسي في يناير 2019 قادما من بوروسيا دورتموند الألماني.

ومع تشيلسي لعب بوليسيتش 145 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 26 هدفا وقدم 21 تمريرة حاسمة.

ولم يشارك بوليسيتش مع تشيلسي بشكل أساسي في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي سوى 8 مرات فقط.

وتشير التقارير الصحفية إلى اهتمام نادي يوفنتوس الإيطالي وأيضا نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بضم بوليسيتش.