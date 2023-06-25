تشكيل مصر الأولمبي - عادل وفيصل في قيادة هجوم الموقعة الأولى نحو باريس 2024

الأحد، 25 يونيو 2023 - 19:11

كتب : عبد الرحمن فوزي

إبراهيم عادل - مصر وغانا الأولمبي

أعلن البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي عن تشكيل فريقه لمواجهة النيجر في أولى جولات دور المجموعات لبطولة كأس امم إفريقيا تحت 23 عاما.

وجاء تشكيل المنتخب كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء

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خط الدفاع: أحمد عيد - محمد طارق - حسام عبد المجيد - محمد أشرف

خط الوسط: أحمد عاطف قطة - أحمد نبيل كوكا - محمد شحاتة - محمود صابر

خط الهجوم: أسامة فيصل - إبراهيم عادل

البدلاء: محمد مغربي - محمود جهاد - علي الجبري - مصطفى سعد - علي زعزع - حاتم محمد - عبد الرحمن عاطف - عماد ميهوب - محمد سمير - أحمد فوزي

وتستمر منافسات البطولة حتى يوم 8 يوليو المقبل بمدينتي الرباط وطنجة.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول الى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024 بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.

وتقام المباراة في مدينة طنجة التي تستضيف المجموعة الثانية.

وتضم المجموعة الثانية منتخبات مصر ومالى والجابون والنيجر.

بينما تضم المجموعة الأولى المغرب (البلد المضيف) وغانا والكونغو وغينيا.

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