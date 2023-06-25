تقرير: تشيلسي يبلغ يونايتد بطلباته المالية للموافقة على بيع ماونت

أبلغ نادي تشيلسي الإنجليزي نظيره مانشستر يونايتد بطلباته المالية من أجل الموافقة على بيع ماسون ماونت للنادي الأحمر.

وذكر فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات أن العرض الثاني الذي قدمه مانشستر يونايتد إلى تشيلسي لضم ماونت والذي يبلغ 50 مليون جنيه إسترليني لم يُرفع من على طاولة تشيلسي.

ورغم أن تشيلسي رفض العرض الثاني من يونايتد لضم ماونت إلا أنه مستعد لقبول عرض آخر يبلغ 58 مليون جنيه إسترليني.

بالإضافة إلى 7 ملايين جنيه إسترليني كإضافات لتبلغ قيمة الصفقة في النهاية 65 مليون جنيه إسترليني.

وهو مبلغ أقل بـ5 ملايين جنيه إسترليني من الذي حدده تشيلسي مسبقا لبيع ماونت مقابل 70 مليون جنيه إسترليني.

ماونت البالغ من العمر 24 عاما لعب مع تشيلسي في الموسم الماضي 35 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 3 أهداف وصنع 6 أهداف.

وكان واحدا من الفريق الفائز بدوري أبطال أوروبا سنة 2020.