الخطيب يشكر أبو ريدة على مساندته لـ الأهلي والكرة المصرية

استقبل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، اليوم المهندس هاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الإفريقي والدولي، والذي حضر لتهنئة النادي بالفوز بدوري أبطال إفريقيا، والحديث مع رئيس الأهلي بخصوص بعض الملفات الكروية.

وكشف الأهلي عبر موقعه الرسمي: "خلال الجلسة الودية وجه محمود الخطيب الشكر والتحية لـ هاني أبو ريدة على تهنئته للنادي ومساندته للأهلي عند مشاركته في دوري الأبطال هذا الموسم".

وأضاف "وقال أثناء فعاليات البطولة في العام الحالي تعرض فريق الأهلي لبعض "المخاوف" والعوائق".

وواصل "وجرى الحديث مع هاني أبو ريدة بهذا الخصوص، والحقيقة كانت استجابته سريعة، وحرص على مساندة ودعم فريق الأهلي وكل الفرق المصرية للحصول على حقوقها المشروعة، وهذا شئ يحسب له بكل تأكيد".

واختتم "وأن أبوريدة تحدث معه حول العديد من الملفات الكروية المطروحة والتي سوف يسعى من خلالها في الفترة القادمة إلى خدمة الأندية والمنتخبات الوطنية خاصة عند المشاركة في البطولات القارية".