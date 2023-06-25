رئيس الاتحاد الفرنسي يعلق على مستقبل مبابي

الأحد، 25 يونيو 2023 - 17:08

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان

يتمنى فيليب ديالو الرئيس الجديد للاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن يستمر كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي لمواسم أخرى.

وقال ديالو في تصريحات لجريدة لو باريزيان: "الكل يريد أن يكون لديه أفضل اللاعبين في دوريهم".

وأضاف "أفضل اللاعبين هم الذين يجعلون الناس بحبون البطولة".

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وتابع "إذا سألتني هل يبقى مبابي؟ جوابي هو أنه كلما طالت مدة بقائه في فرنسا، كان ذلك أفضل لكرة القدم الفرنسية".

وأتم "كرئيس للاتحاد الفرنسي لكرة القدم لا أملك القدرة على تغيير رغبة وإرادة اللاعب".

وكان ديالو قد تحدث عن رغبته في ظهور مبابي مع المنتخب الفرنسي الأولمبي في أولمبياد باريس 2024.

وقال ديالو في تصريحات نشرتها جريدة ليكيب قبل أيام: "سيتعين علينا تشكيل فريق قوي من أجل أولمبياد باريس، واسم مبابي من شأنه زيادة طموحاتنا 10 أضعاف".

وأضاف "لقد تحدث كيليان مبابي بالفعل عن هذا الموضوع. يريد أن يشارك. تعتبر الألعاب الأولمبية حلما لكل الرياضيين".

وتابع "أعتقد أننا يمكننا الصعود إلى منصة التتويج باستخدام أفضل لاعبينا".

وأكمل "مبابي نجم يطارد الأرقام القياسية، وستكون الميدالية الذهبية وسيلة له لصنع التاريخ".

وأتم "سيكون من الصعب على مبابي اللعب في يورو 2024 والأولمبياد والجولات الأولى من الدوري الفرنسي في صيف واحد. لكننا لم ننظم الألعاب الأولمبية في باريس منذ قرن".

وتقام منافسات بطولة يورو 2024 في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو 2024.

فيما يقام أولمبياد 2024 في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس.

بينما ينطلق الموسم الكروي في فرنسا في الأسبوع الأول من أغسطس.

كيليان مبابي باريس سان جيرمان
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