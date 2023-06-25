"جمهور الأهلي العظيم لأجلكم تكون التضحيات" رسالة حسين الشحات بعد التجديد

الأحد، 25 يونيو 2023 - 16:14

كتب : FilGoal

حسين الشحات - تجديد الأهلي

وجه حسين الشحات لاعب الأهلي رسالة إلى جماهير ناديه بعد تجديد تعاقده.

حسين الشحات

النادي : الأهلي

الأهلي

وأعلن النادي الأهلي بشكل رسمي تجديد تعاقد حسين الشحات لمدة ثلاثة مواسم حتى صيف 2026.

وكتب حسين الشحات عبر حسابه الرسمي: "الحمد لله دائما وأبدا، تستمر حكاية بدأت من سنوات وسنوات".

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وأضاف "بدأت الحكاية من المدرج إلى أرض الملعب، مشوار مليء بإنجازات وبطولات وتتويجات مرتبطة دائما بكيان كبير نفتخر به".

وتابع "النادي الأهلي كبير القارة الإفريقية، وها هي الحكاية تستمر وتمتد لسنوات أخرى، وستبدأ وكأنه اليوم الأول بالقميص الأحمر المزين بنسر الأهلي الذي يحلق دائما في كل مكان في العالم، لا يستريح ولا يتوقف عن التحليق".

وشدد الشحات "كذلك طموحي مع هذا الكيان لن يتوقف، تحدث الكثير واجتهد لكن الحقيقة غابت عن الكثير".

وواصل "جمهور الأهلي العظيم لأجلكم تكون التضحيات فأن تراب الأهلي ذهب، سر مع الأهلي تعرف مكانته ومنها مكانتك".

واختتم الشحات رسالته "شكرا أمي الغالية ورحم الله أبي، شكرا زوجتي الغالية وأولادي وأخوتي وكل من كان بجواري وسيظل دائما".

حسين الشحات البالغ من العمر 31 عاما انضم لصفوف الأهلي مطلع عام 2019 قادما من العين الإماراتي.

وخلال مسيرته مع الأهلي لعب الشحات 172 مباراة بالقميص الأحمر سجل خلالها 39 هدفا وقدم 42 تمريرة حاسمة.

وفاز الشحات مع الأهلي بـ11 بطولة هي الدوري المصري مرتين وكأس مصر مرتين والسوبر المصري مرتين والسوبر الإفريقي مرتين ودوري أبطال إفريقيا 3 مرات.

كما شارك مع الأهلي في كأس العالم للأندية 3 مرات متتالية وحقق خلالها الفريق الأحمر المركز الثالث مرتين والرابع مرة.

الأهلي حسين الشحات
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