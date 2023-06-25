ميندي يمر من ثالث فحص طبي مع أهلي جدة.. وإعلان الصفقة خلال ساعات

ذكرت جريدة الشرق الأوسط أن السنغالي إدوارد ميندي حارس تشيلسي خضع لثالث كشف طبي مع أهلي جدة يوم الأحد، تمهيدا للإعلان عن الصفقة خلال ساعات.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن نادي أهلي جدة أتم اتفاقه مع إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي ومنتخب السنغال.

وأوضحت الجريدة السعودية أن الكشف الطبي الثالث الذي خضع له ميندي يأتي وسط سلسلة من الفحوصات، وذلك قبيل الإعلان عن صفقته التي يجري حالياً التمهيد لإعلانها.

وأضاف التقرير أن إدارة أهلي جدة تتابع إجراءات انضمام ميندي، وتتأهب إلى إعلانات صفقات ضخمة خلال الأسبوع الحالي.

وكشف فابريزيو رومانو المختص بأخبار سوق الانتقالات عن توصل النادي السعودي لاتفاق مع حارس المرمى السنغالي.

وأشار رومانو إلى الاتفاق على الشروط الشخصية بين أهلي جدة وميندي.

وكشف رومانو أن ميندي -31 عاما - سيرتبط بتعاقد حتى صيف 2026 مع الفريق السعودي.

وسبق وأن حصد ميندي على جائزة أفضل حارس مرمى في العالم عام 2021.

وشارك ميندي في 12 مباراة مع تشيلسي في الموسم المنصرم وحافظ على نظافة شباكه مرة واحدة.

وكان ميندي قد انتقل إلى تشيلسي من رين الفرنسي في صيف 2020.

وبدأ ميندي مسيرته في الدوري الفرنسي وتدرج من أندية رديف مارسيليا إلى استاد ريمس ثم رين قبل أن ينتقل إلى تشيلسي في الدوري الإنجليزي.

وحقق ميندي ألقاب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية مع تشيلسي.

بينما حقق لقب النسخة الأخيرة من بطولة أمم إفريقيا مع السنغال.