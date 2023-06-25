لا جازيتا: تشيلسي يرفض إعارة لوكاكو لإنتر مجددا

ذكرت جريدة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن نادي تشيلسي يرفض إعارة روميلو لوكاكو إلى إنتر من جديد.

لوكاكو لعب الموسم الماضي في صفوف إنتر على سبيل الإعارة من تشيلسي.

وأوضح تقرير لا جازيتا أن تشيلسي أبلغ ممثلي لوكاكو بعدم نيتهم في التخلي عن اللاعب على سبيل الإعارة لإنتر مجددا.

وأشارت التقرير إلى أن تشيلسي يرغب في بيع لوكاكو بشكل نهائي.

ويستهدف تشيلسي الحصول على نحو 40 مليون يورو مقابل التخلي عن لوكاكو الذي يمتد عقده حتى صيف 2026.

في السياق نفسه، يرفض نادي الهلال الاستسلام في محاولة ضم روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي هذا الصيف، حسب جريدة عكاظ السعودية.

وكانت جريدة اليوم السعودية قد أوضحت يوم الأربعاء أن الهلال فشل في إقناع لوكاكو بالانتقال للدوري السعودي الموسم المقبل.

لكن جريدة عكاظ أوضحت يوم الخميس أن الهلال مازال يضع روميلو لوكاكو في صدارة خياراته التعاقدية.

وأضاف التقرير أن الهلال رفع عرضه للتعاقد مع البلجيكي وينتظر الرد النهائي.

قبل أيام، اجتمع مسؤولو نادي الهلال السعودي مع لوكاكو في باريس من أجل إقناعه باللعب في الدوري السعودي الموسم المقبل، حسب موقع فوت ميركاتو.

وعرضت إدارة الهلال على البالغ من العمر 30 عاما تقاضي 20 مليون دولار في الموسم، وكان المهاجم البلجيكي مهتما بالعرض لكنه يريد المزيد، وفقا للتقارير.

قبل أيام، أوضحت منصة "ريليفو" الإسبانية أن لوكاكو بات مرشحا بقوة لتدعيم صفوف الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضحت التقارير ان الهلال يعمل على إقناع لوكاكو بالانضمام إلى صفوفه خاصة أنه ليس في خطط البلوز للموسم المقبل.

ويسعى الهلال لتعويض فشل التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي اختار الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي.

لوكاكو خسر مع إنتر نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت قبل الماضي ضد مانشستر سيتي في إسطنبول.

وظهر لوكاكو مع إنتر في 37 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم، سجل 14 هدفا وصنع 7.