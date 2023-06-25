عبد الواحد السيد يكشف سبب تأجيل تدريبات الزمالك

الأحد، 25 يونيو 2023 - 14:09

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك

قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة خوان كارلوس أوسوريو تأجيل تدريبات الفريق المقرر لها صباح اليوم الأحد.

وكان من المقرر أن يخوض الزمالك تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي صباح اليوم ولكن تم تأجيل التدريبات إلى السادسة مساء.

وكشف عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك عبر الموقع الرسمي للنادي أن تأجيل التدريبات جاء بقرار من أوسوريو.

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وأشار مدير الكرة بالزمالك أن تأجيل التدريبات يأتي نظرا لارتفاع درجات الحرارة وخوفا من تعرض اللاعبين لإرهاق.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة الدوري المصري يوم الثلاثاء المقبل.

واكتفى أوسوريو صباح اليوم الأحد بعقد محاضرة فنية مطولة مع اللاعبين داخل غرفة المحاضرات الفنية.

ويقام المران بشكل طبيعي في تمام السادسة من مساء اليوم.

وكان الزمالك قد تأهل إلى ربع نهائي كأس مصر بعد التغلب على فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 53 نقطة من 30 مباراة.

وحقق الزمالك الفوز في آخر مباراتين خاضهم في الدوري على حساب كل من طلائع الجيش والاتحاد السكندري.

الزمالك مران الزمالك أوسوريو
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