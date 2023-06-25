صاحب هدف إقصاء الأهلي مع غزل السويس يحكي لـ في الجول دور ميمي فريد وكواليس المفاجأة

الأحد، 25 يونيو 2023 - 13:04

كتب : رضا السنباطي

منتخب السويس

سجل سعيد طنطاوي لاعب غزل السويس السابق هدفا لن يمحى من ذاكرته، عندما تأهل فريقه في كأس مصر على حساب الأهلي.

ونجح غزل السويس في إقصاء الأهلي من كأس مصر في موسم 2001 - 2002 بعد التعادل بهدف لكل فريق في مباراة الإياب، بعد أن انتهى لقاء الذهاب بدون أهداف.

ونجح سعيد طنطاوي في تسجيل هدف تأهل غزل السويس في الدقيقة 90.

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وحكى سعيد طنطاوي لـ FilGoal.com كواليس هدفه والتأهل على حساب الأهلي قائلا: "قمت بشراء حذاء جديد وكان معي آخر قديم ومقطوع من الجانب".

وتابع "عندما وصلت إلى استاد القاهرة لم أكن مرتاحا وطلبت استبدال الحذاء الجديد بالقديم، ووقتها قال لي اللاعبين سوف تسجل في شباك الأهلي".

وكشف طنطاوي "الأهلي كان متقدما بهدف لهادي خشبة في الدقيقة 70 ونجحت في التسجيل في الدقيقة 90 بعد عرضية مرت من أمامي ومن أحمد السيد لترتطم بهادي خشبة وترتد لأسددها داخل الشباك".

وعن دور ميمي فريد المدير الفني وقتها، ومدرب منتخب السويس الحالي قال: "أرى أنه من أقوى المدربين من ناحية الشخصية داخل وخارج الملعب، والطبيعي أن ينفذ اللاعب تعليماته".

وأضاف "يمتاز ميمي فريد بقراءة الملعب وكنا نلعب أمام الأهلي بثقة، لا ينظر إلى الأسماء التي تواجهه، كما أن حظه جيدا أمام الأهلي".

واختتم طنطاوي تصريحاته "يستطيع ميمي فريد قيادة الفريق بفكر ويدرس التفاصيل الصغيرة قبل المباريات".

وكان ميمي فريد هو المدير الفني لفريق غزل السويس في موسم 2001 - 2002، ونجح في التغلب على الأهلي في افتتاح الدوري بهدفين دون مقابل.

كما أقصى ميمي فريد الأهلي في نفس الموسم من كأس مصر بعد التعادل ذهابا بدون أهداف وإيابا بهدف لكل فريق مع الاستفادة من قاعدة التسجيل خارج الأرض.

ويقود ميمي فريد فريق منتخب السويس اليوم أمام الأهلي في دور الـ 32 من كأس مصر. (معلومات أكثر عن المدير الفني)

ويلعب الأهلي ضد منتخب السويس في آخر مباريات دور الـ 32 لكأس مصر لموسم 2022-2023.

الفائز منهما سيواجه الداخلية في دور الـ 16، والفائز من تلك المباراة سيلاقي الفائز من المصري وحرس الحدود.

وتوج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا بالفوز على الوداد المغربي في النهائي، ويقترب عمليا من حسم الدوري المصري الغائب عن خزائنه منذ نهاية موسم 2019-2020.

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