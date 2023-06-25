رئيس إنبي: سيتم التنازل عن حق رعاية حمدي فتحي إلى دمنهور إن وجدت

كشف أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي عن تنازل ناديه عن حق رعاية حمدي فتحي إن وجدت لصالح النادي البترولي، لصالح نادي ألعاب دمنهور.

وبدأ حمدي فتحي مشواره في نادي ألعاب دمنهور قبل أن ينتقل إلى إنبي في صيف 2015.

واستمر لاعب الأهلي الحالي في صفوف إنبي حتى يناير 2019 عندما انتقل وقتها إلى القلعة الحمراء.

وقال أيمن الشريعي بشأن حق رعاية حمدي فتحي: "الأمر له حسبة معينة وفقا للائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)".

وأضاف رئيس إنبي عبر قناة أون تايم سبورتس: "البعض يقول إذا كانت 12 أو 14 عاما ولكن نحن في إنبي متخذين قرارنا منذ أول يوم أنه حال كان لإنبي قيمة من ذلك سيتم التنازل عنها إلى نادي ألعاب دمنهور فريق اللاعب الأول".

وكشف الشريعي "إذا تم بيع حمدي فتحي سيتم خصم قيمة صفقة ضم الأهلي للاعب من إنبي ثم نحصل على نسبة 20% من القيمة المتبقية".

وبسؤاله عن موقف محمد حمدي أجاب "لم يتغير موقفنا، اللاعب لن يرحل إلى ناد مصري".

واختتم أيمن الشريعي تصريحاته "محمد حمدي من أكثر اللاعبين ملائمة لخوض الاحتراف الخارجي وإذا سنحت الفرصة لذلك سندعمه".

وعلم FilGoal.com عن توصل الأهلي لاتفاق مع الوكرة القطري لانتقال حمدي فتحي مقابل 3.25 مليون دولار.

وحسبما علم FilGoal.com فأن الأهلي توصل لاتفاق نهائي مع الوكرة، وربما يستمر لاعب الوسط مع الأهلي حتى نهاية الدوري وأيضا السوبر الإفريقي الذي سيقام في أغسطس المقبل.

ويلتقي الأهلي مع اتحاد العاصمة الجزائري بين يومي 11-13 أغسطس المقبل في كأس السوبر الإفريقي.

ومن المنتظر أن يسافر اللاعب لإجراء الكشف الطبي لإتمام انتقاله لصفوف النادي القطري.

ويكشف FilGoal.com مستحقات إنبي في صفقة انتقال حمدي فتحي إلى الوكرة وهي كالآتي:

- حمدي فتحي انتقل من إنبي إلى الأهلي عام 2019 مقابل 30 مليون، والاتفاق أن يحصل إنبي الآن على 20% من قيمة بيعه مستقبلا بعد خصم مبلغ 30 مليون من قيمة المبلغ المباع به.

- إنبي سيحصل أيضا على 5% من قيمة الصفقة كحق رعاية، وهذا بجانب فريق دمنهور نادي حمدي فتحي الأصلي.

- سيحصل إنبي على 50% من قيمة أي مبلغ يحصل عليه الأهلي مستقبلا نظير بيع الوكرة لـ حمدي فتحي.

ويلعب البالغ من العمر 28 عاما في صفوف الأهلي منذ موسم 2018-2019.

اللاعب الدولي شارك في 34 مباراة مع الأهلي هذا الموسم في مختلف المسابقات.

وسجل حمدي فتحي 4 أهداف وصنع 4 آخرين.

وحقق اللاعب مع الأهلي هذا الموسم بطولة كأس مصر موسم 2021-2022 وكأس السوبر المصري 2022، ودوري أبطال إفريقيا ويقترب من لقب الدوري المصري.