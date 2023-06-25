سكاي: الهلال السعودي يرغب في ضم مهاجم إيفرتون

يرغب نادي الهلال السعودي في ضم ديماري جراي مهاجم إيفرتون خلال فترة الانتقالات الصيفية، حسب شبكة سكاي سبورتس.

وأفادت شبكة سكاي سبورتس أن وفد من الجانب السعودي سيتواجد في إنجلترا الأسبوع المقبل من أجل بدء المفاوضات.

وأوضح التقرير أن مهمة الهلال لن تكون سهلة في ضم اللاعب بسبب اهتمام 3 أندية إنجليزية بضمه هذا الصيف

وينتهي عقد جراي - 26 عاما - مع إيفرتون في صيف 2024.

BREAKING! Al Hilal want to sign Everton forward Demarai Gray 📝 pic.twitter.com/MvZGiignGm — Sky Sports News (@SkySportsNews) June 25, 2023

وشارك الإنجليزي ذو الأصول الجامايكية في 36 مباراة مع إيفرتون في الموسم المنصرم، وسجل 6 أهداف.

وكان جراي قد انضم لإيفرتون في 2021 قادما من باير ليفركوزن.

وتعاقد الهلال مع البرتغالي روبن نيفيز، ويقترب من إعلان التعاقد مع السنغالي كاليدو كوليبالي

فقد أعلن الهلال السعودي رسميا يوم الجمعة ضمه روبن نيفيز قادما من صفوف ولفرهامبتون الإنجليزي.

ولم يشر الهلال لقيمة أو مدة التعاقد مع اللاعب البرتغالي صاحب الـ26 عاما.

لكن ذكرت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية أن التعاقد سيكون لثلاث سنوات ومقابل 55 مليون يورو.

وأصبح نيفيز أغلى صفقة في تاريخ الدوري السعودي بذلك بعد ماتيوس بيريرا الذي انضم للهلال أيضا من وست بروميتش ألبيون بـ18 مليون يورو.

وسيرتدي روبن نيفيز القميص رقم 8 مع النادي الملقب بالزعيم.

وقبل إعلان الهلال ضم نيفيز بدقائق نشر حساب ولفرهامبتون عبر "تويتر" رسالة لروبن نيفيز انهمر فيها باكيا وهو يودع النادي الذي قضى فيه ست سنوات.

وجاءت رسالة روبن نيفيز كالتالي:

يا ذئاب، ستة مواسم خضت خلالهم 253 مباراة، توجت بدوري الدرجة الأولى، خمسة مواسم قضيناهم في بريميرليج، التأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، خضنا مغامرة أوروبية وحققنا فيها انتصارات ضخمة، سجلت 30 هدفا وصنعت 13 آخرين، والآلاف من الذكريات التي ستدوم للأبد، يا لها من رحلة لا تصدق.

لقد عملت مع الكثير من الأشخاص العظماء خلال تلك الرحلة من عامل غرفة خلع الملابس والطباخ وعمال الملعب والجهاز الفني والبدني والإعلام، شكرا لكم جميعا، كل لحظة كانت لا تصدق.

لكل اللاعبين هنا أنتم أصدقائي للأبد، الطريقة التي حمينا بها الشعار كانت مذهلة، الطريقة التي عملنا بها والتي قاتلنا بها من أجل النادي، ما حققناه والوقت الذي قضيناه سويا كل ذلك كان لا يصدق.

لا توجد كلمات لوصف غرفة خلع الملابس، كان لدينا روح رائعة للفريق لم أختبرها من قبل ومن ثم أن أصبح قائدا للنادي في الموسم الأخير جعلني فخورا شكرا لكم جميعا.

ما فعلناه سيبقى في تاريخ النادي للأبد.

لا أستطيع شكركم كفاية للترحيب بي هنا، لا أستطيع شكركم على طريقة تعاملكم معي ومع عائلتي كأنني واحد منكم.

لقد تفاجأت مع قدومي للنادي في أول موسم في الدرجة الأولى والآن سأصبح واحدا منكم للأبد ومشجع للنادي طوال حياتي.

لقد كنت أشعر أنني في منزلي هنا ولن أنساكم أبدا، ست سنوات وقت طويل وأطفالي نشأوا هنا وكانوا سعداء.

أتمنى الحفاظ على ذلك الرابط بيننا، أغادر الآن كلاعب وسأظل دائما مشجعا للنادي.

شكرا لكم على كل شيء وأراكم قريبا.

قائدكم روبن نيفيز.

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