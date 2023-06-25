رئيس هيئة تنشيط السياحة: جوارديولا وعد أبنائه بزيارة مصر حال حقق دوري الأبطال

يتواجد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي في مصر لقضاء العطلة الصيفية مع أسرته بعد نهاية الموسم.

ووصل جوارديولا مصر يوم الخميس الماضي وتستمر زيارته لمدة أسبوع.

وقال عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "زيارة جوارديولا إلى مصر دعاية مجانية".

وكشف القاضي "جوارديولا وعد أبنائه حال تحقيقه دوري أبطال أوروبا سيتم قضاء العطلة في مصر".

وتابع "علمت بأنهم يمتلكون معلومات جيدة عن تاريخ وآثار الحضارة المصرية".

وأضاف رئيس هيئة تنشيط السياحة المصرية "بالتنسيق مع إحدى شركات السياحة علمنا بقدوم بيب جوارديولا لزيارة مصر وجهزنا برنامجا له ليختار منه".

وأضاف "مدة الرحلة أسبوع يتضمن رحلة نيلية من الأقصر إلى أسوان وتختتم بزيارة معبد أبو سمبل ثم السفر إلى إسبانيا".

واختتم عمرو القاضي تصريحاته "إسبانيا من أكثر الدول التي يأتي منها زائرين للسياحة الثقافية في مصر".

وحقق بيب جوارديولا ثلاثية تاريخية مع مانشستر سيتي بالموسم المنقضي.

وتوج مانشستر سيتي بألقاب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.