رئيس هيئة تنشيط السياحة: جوارديولا وعد أبنائه بزيارة مصر حال حقق دوري الأبطال

الأحد، 25 يونيو 2023 - 11:53

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا رفقة أبنائه أمام الأهرامات

يتواجد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي في مصر لقضاء العطلة الصيفية مع أسرته بعد نهاية الموسم.

ووصل جوارديولا مصر يوم الخميس الماضي وتستمر زيارته لمدة أسبوع.

وقال عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "زيارة جوارديولا إلى مصر دعاية مجانية".

أخبار متعلقة:
مؤتمر أوسوريو: مصطفى شلبي لعب كمهاجم وهمي.. وهذه أهدافي في الانتقالات ولم أتواصل مع جوارديولا وزارة السياحة تعلن تفاصيل برنامج زيارة جوارديولا لـ مصر جوارديولا عن مصير تشافي: أنا بطل أوروبا لأن مهاجم أهدر فرصة من 3 ياردات جوارديولا: تشافي تم تضليله.. لم أهتم حتى لو انتقل كانسيلو إلى يونايتد

وكشف القاضي "جوارديولا وعد أبنائه حال تحقيقه دوري أبطال أوروبا سيتم قضاء العطلة في مصر".

وتابع "علمت بأنهم يمتلكون معلومات جيدة عن تاريخ وآثار الحضارة المصرية".

وأضاف رئيس هيئة تنشيط السياحة المصرية "بالتنسيق مع إحدى شركات السياحة علمنا بقدوم بيب جوارديولا لزيارة مصر وجهزنا برنامجا له ليختار منه".

وأضاف "مدة الرحلة أسبوع يتضمن رحلة نيلية من الأقصر إلى أسوان وتختتم بزيارة معبد أبو سمبل ثم السفر إلى إسبانيا".

واختتم عمرو القاضي تصريحاته "إسبانيا من أكثر الدول التي يأتي منها زائرين للسياحة الثقافية في مصر".

وحقق بيب جوارديولا ثلاثية تاريخية مع مانشستر سيتي بالموسم المنقضي.

وتوج مانشستر سيتي بألقاب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

مانشستر سيتي بيب جوارديولا الدوري الإنجليزي زيارة جوارديولا مصر
نرشح لكم
رئيس إنبي: سيتم التنازل عن حق رعاية حمدي فتحي إلى دمنهور إن وجدت أبو علي: نتمنى التوفيق في نهائي كأس الرابطة.. وجماهير المصري هي روح الفريق طارق مصطفى: أتمنى تأهل أولمبيك أسفي للكونفدرالية.. وطموحي العودة للمنتخب كمدير فني مواعيد مباريات الأحد 25 يونيو 2023.. المنتخب الأولمبي في إفريقيا والأهلي في الكأس في الجول يكشف أولى صفقات المصري للموسم الجديد الأهلي يعلن تجديد تعاقد حسين الشحات أول قرارات كامل أبو علي بعد تأهل المصري لنهائي كأس الرابطة مدرب المصري: هل يحتاج الجلاسي للتسويق بمباراة ودية؟ هناك من يحاول هدم الفريق
أخر الأخبار
رئيس إنبي: سيتم التنازل عن حق رعاية حمدي فتحي إلى دمنهور إن وجدت 5 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: الهلال السعودي يرغب في ضم مهاجم إيفرتون 29 دقيقة | ميركاتو
رئيس هيئة تنشيط السياحة: جوارديولا وعد أبنائه بزيارة مصر حال حقق دوري الأبطال 35 دقيقة | الكرة المصرية
سكاي: سيتي قدم عرضا جديدا لضم جفارديول 49 دقيقة | ميركاتو
أبو علي: نتمنى التوفيق في نهائي كأس الرابطة.. وجماهير المصري هي روح الفريق 49 دقيقة | الكرة المصرية
صفقة انتقال ظهير الوداد إلى الاتفاق السعودي تتوقف ساعة | ميركاتو
طارق مصطفى: أتمنى تأهل أولمبيك أسفي للكونفدرالية.. وطموحي العودة للمنتخب كمدير فني ساعة | الكرة الإفريقية
كرة يد - أحمد الأحمر يوضح طريقة احتفاله مع جماهير الزمالك ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماركا: السعودية تبلغ مصر واليونان بالانسحاب من الترشح لاستضافة كأس العالم 2030 2 عامر حسين: الأهلي سيستمر في اللعب بعد نهاية الدوري.. وفيفا استفسر عن احتفال أفشة 3 بمشاركة الأهلي.. فيفا يعلن مكان إقامة كأس العالم للأندية 2025 4 في الجول يكشف – ما طلبه كولر من الأهلي في الانتقالات.. دعم 4 مراكز