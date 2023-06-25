سكاي: سيتي قدم عرضا جديدا لضم جفارديول

الأحد، 25 يونيو 2023 - 11:39

كتب : FilGoal

جوسكو جفارديول لاعب لايبزيج

قدم مانشستر سيتي عرضا جديدا إلى لايبزيج مقابل ضم الكرواتي يوشكو جفارديول خلال فترة الانتقالات الصيفية، حسب شبكة سكاي سبورت ألمانيا.

المدافع البالغ من العمر 21 عاما لفت الأنظار إليه مؤخرا وبات مطلبا لكبار أوروبا.

وأفادت الشبكة أن سيتي قدم عرضا بقيمة 90 مليون يورو + إضافات من أجل ضم المدافع الكرواتي.

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ويمتد عقد جفارديول مع لايبزيج إلى صيف 2027 ولذلك لن يفرط فيه النادي الألماني بمبلغ زهيد.

وكانت تقارير قد أوضحت أن لايبزيج طلب 100 مليون يورو مقابل التخلي عن اللاعب.

فيما أشارت تقارير أخرى بأن إدارة سيتي توصلت إلى اتفاق مع جفارديول على عقده الشخصي في انتظار موقف ناديه.

وكان جفارديول قد أكد أنه لم يتغير بعد تألقه في كأس العالم 2022، مشيرا إلى أن بيب جوارديولا مدرب سيتي قال له بعض الكلمات بعد مواجهة دوري الأبطال.

وقال جفارديول في تصريحات صحفية في مارس الماضي: "حياتي لم تتغير بعد كأس العالم، آمل أن أواصل التركيز على ما أفعله وأن أكون أفضل نسخة ممكنة من نفسي".

وتابع "لسوء الحظ، لا يمكنني تجنب الاهتمام الذي أشعر به ويجب أن أكون حذرا فيما أقوله. في بعض الأحيان أتمنى أن يكون هناك اهتمام أقل، لكن يجب أن أتعايش مع ذلك".

واستطرد "النادي غير مهتم ببيعي هذا الصيف، لذلك لا جدوى من الحديث عن أي شيء آخر".

وأضاف عن اللقاء مع جوارديولا عقب نهاية لقاء سيتي ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا "مددت يدي له عقب صافرة النهاية وهنأته على الصعود. إنه مدرب رائع، وقال لي بعض الكلمات لكنني سأحتفظ بها لنفسي".

ولعب جفارديول مع لايبزيج أمام مانشستر سيتي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث تعادل الفريقان ذهابا بهدف لكل فريق في ألمانيا قبل أن يفوز رجال جوارديولا إيابا بسبعة أهداف دون مقابل.

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