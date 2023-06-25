أبو علي: نتمنى التوفيق في نهائي كأس الرابطة.. وجماهير المصري هي روح الفريق

أعرب كامل أبو علي رئيس النادي المصري عن سعادته بتأهل الفريق إلى نهائي كأس الرابطة بعد إقصاء فيوتشر حامل اللقب.

وتغلب المصري على فيوتشر بركلات الترجيح ليتأهل إلى المباراة النهائية في انتظار الفائز من الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا.

وقال كامل أبو علي عبر قناة أون تايم سبورتس: "الحمد لله على تأهل المصري إلى النهائي، كانت مباراة جيدة جدا من الفريقين، وفيوتشر فريق محترم جدا".

وأوضح "ركلات الترجيح نسبتها تكون 50-50 بين الفريقين والحمد لله وفقنا فيها وتأهلنا إلى المباراة النهائية".

وشدد أبو علي "الجماهير هي روح الفريق، جمهور المصري عظيم وتنقل 5 ساعات سفر بـ 114 حافلة ودورهم كان مهما وداعم أساسي".

وأوضح "هنأت اللاعبين والجهاز الفني على الأداء الجيد ونتمنى من الله التوفيق في المباراة النهائية".

واختتم كامل أبو علي تصريحاته "إذا حققنا كأس الرابطة سيكون إنجازا كبيرا هذا الموسم، هو نهائي وسيكون متكافئا ولكن لدينا ثقة في اللاعبين والجهاز الفني".

ويسعى فريق المصري لتحقيق لقبه الأول منذ التتويج بكأس مصر في 1998.

ويواجه المصري فريق فيوتشر مجددا يوم الأربعاء ولكن ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة الدوري.

ويحتل المصري المركز الثامن في مسابقة الدوري برصيد 41 نقطة بينما فيوتشر في المركز الثالث بـ 57 نقطة.