صفقة انتقال ظهير الوداد إلى الاتفاق السعودي تتوقف

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن نادي الاتفاق أوقف مفاوضاته مع المغربي يحيى عطية الله ظهير الوداد ومنتخب المغرب.

عطية الله كان على بعد خطوات من الانتقال إلى الاتفاق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضحت تقرير الرياضية أن إدارة نادي الاتفاق انزعجت من مماطلة اللاعب وإدخال أكثر من مفاوض من قبله معها، من أجل زيادة مبلغ العرض.

وأشار التقرير إلى أن العرض المقدم من نادي الاتفاق بلغ 1.2 مليون دولار، فيما وصلت مطالبات اللاعب إلى 1.5 مليون دولار.

وينتهي عقد عطية الله - 28 عاما - مع الوداد بنهاية هذا الموسم.

وأفادت الجريدة السعودية أن إدارة نادي أبها دخلت من قبل في مفاوضات مع الدولي المغربي لكنها فضلت الانسحاب من الصفقة بسبب المغالاة.

يذكر أن اسم عطية الله ارتبط بالانتقال للأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية، لكن موقع Le360 سبور المغربي أوضح أن اللاعب وافق على تمديد عقده مع الوداد.

وأضاف تقرير le360 سبور أن اللاعب وإدارة الفريق اتفقا على تمديد العقد الذي ينتهي مع نهاية الموسم الكروي الحالي، على أن يتم السماح لعطية الله مغادرة النادي في حال وصول عرض لا يمكن رفضه.

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