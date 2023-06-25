صفقة انتقال ظهير الوداد إلى الاتفاق السعودي تتوقف

الأحد، 25 يونيو 2023 - 11:19

كتب : FilGoal

يحيى عطية الله - الوداد

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن نادي الاتفاق أوقف مفاوضاته مع المغربي يحيى عطية الله ظهير الوداد ومنتخب المغرب.

عطية الله كان على بعد خطوات من الانتقال إلى الاتفاق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضحت تقرير الرياضية أن إدارة نادي الاتفاق انزعجت من مماطلة اللاعب وإدخال أكثر من مفاوض من قبله معها، من أجل زيادة مبلغ العرض.

أخبار متعلقة:
مواعيد مباريات الأحد 25 يونيو 2023.. المنتخب الأولمبي في إفريقيا والأهلي في الكأس طارق مصطفى: أتمنى تأهل أولمبيك أسفي للكونفدرالية.. وطموحي العودة للمنتخب كمدير فني في الجول يكشف أولى صفقات المصري للموسم الجديد الأهلي يعلن تجديد تعاقد حسين الشحات

وأشار التقرير إلى أن العرض المقدم من نادي الاتفاق بلغ 1.2 مليون دولار، فيما وصلت مطالبات اللاعب إلى 1.5 مليون دولار.

وينتهي عقد عطية الله - 28 عاما - مع الوداد بنهاية هذا الموسم.

وأفادت الجريدة السعودية أن إدارة نادي أبها دخلت من قبل في مفاوضات مع الدولي المغربي لكنها فضلت الانسحاب من الصفقة بسبب المغالاة.

يذكر أن اسم عطية الله ارتبط بالانتقال للأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية، لكن موقع Le360 سبور المغربي أوضح أن اللاعب وافق على تمديد عقده مع الوداد.

وأضاف تقرير le360 سبور أن اللاعب وإدارة الفريق اتفقا على تمديد العقد الذي ينتهي مع نهاية الموسم الكروي الحالي، على أن يتم السماح لعطية الله مغادرة النادي في حال وصول عرض لا يمكن رفضه.

يحيى عطية الله الاتفاق الوداد الأهلي
نرشح لكم
ميندي يمر من ثالث فحص طبي مع أهلي جدة.. وإعلان الصفقة خلال ساعات لا جازيتا: تشيلسي يرفض إعارة لوكاكو لإنتر مجددا تقرير: مدير النصر السعودي يطير إلى ميلانو لحسم صفقة بروزوفيتش سكاي: الهلال السعودي يرغب في ضم مهاجم إيفرتون سكاي: سيتي قدم عرضا جديدا لضم جفارديول في الجول يكشف أولى صفقات المصري للموسم الجديد الأهلي يعلن تجديد تعاقد حسين الشحات على رأسهم الإسماعيلي.. 3 أندية تتنافس على ضم "الدح" موهبة طنطا
أخر الأخبار
رئيس الاتحاد الفرنسي يعلق على مستقبل مبابي 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
"جمهور الأهلي العظيم لأجلكم تكون التضحيات" رسالة حسين الشحات بعد التجديد 56 دقيقة | الكرة المصرية
أرتيتا يتحدث عن جوارديولا ومطاردة لاعبي سيتي ورايس وهافيرتز ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة - منتخب شباب مصر يخسر في ثاني جولات كأس العالم أمام اليابان 2 ساعة | كرة سلة
ميندي يمر من ثالث فحص طبي مع أهلي جدة.. وإعلان الصفقة خلال ساعات 2 ساعة | ميركاتو
لا جازيتا: تشيلسي يرفض إعارة لوكاكو لإنتر مجددا 3 ساعة | ميركاتو
عبد الواحد السيد يكشف سبب تأجيل تدريبات الزمالك 3 ساعة | الدوري المصري
صاحب هدف إقصاء الأهلي مع غزل السويس يحكي لـ في الجول دور ميمي فريد وكواليس المفاجأة 4 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماركا: السعودية تبلغ مصر واليونان بالانسحاب من الترشح لاستضافة كأس العالم 2030 2 عامر حسين: الأهلي سيستمر في اللعب بعد نهاية الدوري.. وفيفا استفسر عن احتفال أفشة 3 بمشاركة الأهلي.. فيفا يعلن مكان إقامة كأس العالم للأندية 2025 4 في الجول يكشف – ما طلبه كولر من الأهلي في الانتقالات.. دعم 4 مراكز