كرة يد - أحمد الأحمر يوضح طريقة احتفاله مع جماهير الزمالك

كشف أحمد الأحمر قائد فريق الزمالك لكرة اليد عن عدم قصده افتعال أي مشكلة بطريقة احتفاله مع جماهير النادي عقب التتويج بلقب كأس الكؤوس الإفريقية.

وعقد الأحمر جلسة مع مرتضى منصور في مقر نادي الزمالك لتهدئة الأجواء بين الطرفين.

وانتقد مرتضى منصور في وقت سابق طريقة احتفال أحمد الأحمر بما أسماه "إلقاء الكأس للجماهير" قبل أن يجتمع الطرفين أمس السبت.

وقال أحمد الأحمر عبر قناة الزمالك: "لا أعلم ما يثار بشأن مشكلة شقيقتي وقناة النادي".

وأضاف "هي تعمل بسبب كفائتها ولا أعلم أي شيء عن تلك القصة ولم اتخذ أي رد فعل كما يقال بسبب ذلك".

وكانت نيرة الأحمر شقيقة قائد الزمالك تعمل في قناة النادي قبل أن ترحل في رمضان الماضي، وأوضح مرتضى منصور أن قراره لا يتعلق بها فقط ولكن بكل البرامج بسبب متابعة مسلسلات رمضان وقد يكون حدث سوء فهم من جانبها في ذلك الأمر.

وكشف الأحمر "أريد توضيح أنني لم افتعل شيء بخصوص الاحتفال مع الجماهير عقب التتويج بكأس الكؤوس الإفريقية".

واختتم الأحمر تصريحاته "الجماهير إذا كانت 500 أو ألف شخص يدعموننا دائما، ولم ألقي بالكأس ولكن منحته لاثنين منهم للاحتفال باللقب".

وعلم FilGoal.com أن الجلسة قد شهدت تهدئة الأجواء بين الطرفين.

وتلقى الأحمر عرضا لتجديد عقده مع الزمالك لمدة موسم.

من جانبه طلب الأحمر مهلة مدتها يوم واحد لحسم الأمر بصورة نهائية.

وكان حمادة عبد الباري رئيس جهاز كرة اليد بالزمالك قد تحدث عن هذه المسألة يوم الأربعاء الماضي.

وقال عبد الباري في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "ساجتمع رفقة أحمد مرتضى، مع مرتضى منصور لحل كل المشاكل التي تواجه فريق اليد من أجل تدعيم الموسم المقبل".

وواصل "هناك ثمانية لاعبين انتهت عقودهم مع الزمالك ورغبتهم الأولى هي الاستمرار، وإذا حدثت الجدولة بصورة طبيعية فهم مستمرين معنا".

واختتم "أحمد الأحمر لم يبلغنا سواء باستمراره أو رحيله، وإن شاء الله مشكلته سيتم حلها قبل يوم الأحد المقبل".

وكان الزمالك قد حصد لقبي السوبر المصري وكأس الكؤوس الإفريقية في الموسم المنقضي.