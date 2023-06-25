مواعيد مباريات الأحد 25 يونيو 2023.. المنتخب الأولمبي في إفريقيا والأهلي في الكأس

الأحد، 25 يونيو 2023 - 10:22

كتب : FilGoal

مصر الأولمبي

يشهد اليوم الأحد الموافق 25 من شهر يونيو 2023، العودة لمنافسات دور الـ32 من كأس مصر بمواجهة مؤجلة بين الأهلي ومنتخب السويس.

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كأس مصر

يستهل الأهلي حملة الدفاع عن لقب كأس مصر بمواجهة منتخب السويس في الثامنة والنصف مساء.

ويقام اللقاء على استاد القاهرة الدولي في آخر مباريات دور الـ32 من المسابقة.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

وينتظر فريق الداخلية الفائز من مباراة اليوم لمواجهته في ثمن نهائي كأس مصر.

أمم إفريقيا تحت 23 عاما

يستهل منتخب مصر الأولمبي مشواره في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما بمواجهة النيجر.

ويقام اللقاء في تمام الثامنة مساء على ملعب طنجة، ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 4.

وتؤهل منافسات أمم إفريقيا تحت 23 عاما إلى أولمبياد باريس 2024.

ويسبق مواجهة الفراعنة، مباراة بين فريقي غانا والكونغو في تمام السادسة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 3.

بينما تختتم مباريات اليوم بمواجهة بين مالي والجابون في تمام الحادية عشر مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 4.

دوري المحترفين

تنطلق اليوم منافسات الدورة الثلاثية المؤهلة لدوري المحترفين المقرر إقامته في الموسم المقبل.

ويلعب فريق المنيا أمام بروكسي في تمام السادسة مساء على استاد الإسكندرية.

وتخوض أندية المنيا وبروكسي والمصرية للاتصالات منافسات الدورة الثلاثية ليتأهل فريقان إلى دوري المحترفين.

كرة سلة

يلعب منتخب مصر للشباب ثاني مبارياته في كأس العالم تحت 19 عاما بمواجهة اليابان.

ويواجه الفراعنة منتخب اليابان في تمام الواحدة ظهرا.

وتذاع المباراة عبر قناة الاتحاد الدولي على يوتيوب.

وكان منتخب مصر قد خسر المباراة الافتتاحية أمام صربيا.

كرة يد

يستهل منتخب شباب مصر منافسات الدور الرئيسي من بطولة العالم تحت 21 عاما بمواجهة صربيا.

ويدخل منتخب مصر للشباب الدور الرئيسي برصيد نقطتين بالتساوي مع أيسلندا بينما منتخبا صربيا واليونان بلا رصيد من النقاط.

ويقام اللقاء في الثامنة إلا ربع مساء ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

ويتأهل أول وثاني المجموعة إلى ربع النهائي.

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