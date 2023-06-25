اسكواش - عسل وجوهر والحمامي.. ثلاثي مصري إلى نهائي السلسلة الختامية

حسم ثلاثي مصري تأهله لنهائي السلسلة الختامية للاسكواش، حيث تأهل مصطفى عسل لنهائي الرجال، فيما جاء نهائي السيدات مصريا خالصا.

وفاز عسل في نصف النهائي أمام علي فرج بنتيجة 2-0.

وتمكنت هانيا الحمامي من الفوز على نور الطيب بنتيجة 2-0.

بينما تأهلت نوران جوهر إلى الناهئي بالفوز على نور الشربيني بنتيجة 2-1.

وتقام مباريات البطولة خلال الفترة من 20 إلى 25 يونيو الجاري على ملاعب سوديك في التجمع.

وشهدت البطولة انسحاب مروان الشوربجي بسبب الإصابة وشارك طارق مؤمن بدلا منه.

وجاءت نتائج نصف النهائي كالتالي:

الرجال

دييجو إلياس 2-0 محمد الشوربجي

مصطفى عسل 2-0 علي فرج

السيدات

هانيا الحمامي 2-0 نور الطيب

نوران جوهر 2-1 نور الشربيني

وأقيمت البطولة بنظام المجموعتين في كل منافسة من الرجال والسيدات وتأهل أول وثاني كل مجموعة لنصف النهائي.

مصطفى عسل هو حامل لقب آخر نسختين، بينما يلعب البيروفي دييجو إلياس النهائي الأول في تاريخه.

أما نور الشربيني فقد كانت حاملة لقب النسخة الأخيرة قبل خسارتها اليوم.

ووصلت نوران جوهر إلى النهائي الثالث على التوالي، وتبحث عن تتويجها الثاني بعد 2021.

فيما سبق لهانيا الحمامي التتويج باللقب عام 2020.