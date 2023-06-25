الأهلي يعلن تجديد تعاقد حسين الشحات

أعلن النادي الأهلي رسميا تجديد تعاقد حسين الشحات لاعب الفريق لمدة 3 مواسم.

حسين الشحات النادي : الأهلي الأهلي

ليستمر الشحات مع الأهلي حتى نهاية موسم 2025-2026.

وعلم FilGoal.com أن حسين الشحات سيحصل في الموسم الأول على 13 مليون جنيه، والموسم الثاني 14 مليون جنيه والموسم الثالث 15 مليون جنيه.

واتفق الطرفان على استمرار بند نسبة المشاركة في المباريات، مع حصول الشحات على عقد إعلاني بدلا من إلغاء بند نسبة المشاركة.

حسين الشحات البالغ من العمر 31 عاما انضم لصفوف الأهلي مطلع عام 2019 قادما من العين الإماراتي.

وخلال مسيرته مع الأهلي لعب الشحات 172 مباراة بالقميص الأحمر سجل خلالها 39 هدفا وقدم 42 تمريرة حاسمة.

وفاز الشحات مع الأهلي بـ11 بطولة هي الدوري المصري مرتين وكأس مصر مرتين والسوبر المصري مرتين والسوبر الإفريقي مرتين ودوري أبطال إفريقيا 3 مرات.

كما شارك مع الأهلي في كأس العالم للأندية 3 مرات متتالية وحقق خلالها الفريق الأحمر المركز الثالث مرتين والرابع مرة.