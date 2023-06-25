أول قرارات كامل أبو علي بعد تأهل المصري لنهائي كأس الرابطة

الأحد، 25 يونيو 2023 - 00:43

كتب : عمرو نبيل

المصري - فيوتشر - كأس الرابطة - كامل أبو علي

منح كامل أبو علي رئيس النادي المصري مكافأة لاعبي الفريق بعد التغلب على فيوتشر وبلوغ نهائي كأس الرابطة.

وقرر أبو علي صرف مكافآت مالية مميزة من أمواله الشخصية للاعبي الفريق البورسعيدي.

وأشاد كامل أبو علي بالجهاز الفني بقيادة ميمي عبد الرازق، وذلك داخل غرفة خلع الملابس عقب نهاية اللقاء.

أخبار متعلقة:
مدرب المصري: هل يحتاج الجلاسي للتسويق بمباراة ودية؟ هناك من يحاول هدم الفريق وكيل الشحات يكشف كواليس تجديد تعاقده مع الأهلي.. "لا يستطيع خسارة الجمهور" انتصار حماه الجمهور.. المصري يقصي فيوتشر ويتأهل إلى نهائي كأس الرابطة على رأسهم الإسماعيلي.. 3 أندية تتنافس على ضم "الدح" موهبة طنطا

وتأهل المصري إلى نهائي كأس الرابطة بالفوز على فيوتشر حامل اللقب بركلات الترجيح 3-1 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

ويخوض المصري نهائي بطولة كأس في مصر للمرة رقم 11 في تاريخه.

ولعب المصري نهائي كأس مصر 10 مرات، وتوج في مناسبة واحدة عام 1998.

وهذا هو النهائي الأول للفريق البورسعيدي منذ 2017، حين خسر نهائي كأس مصر أمام الأهلي.

وينتظر المصري الفائز من سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري في نهائي كأس الرابطة.

المصري كامل أبو علي كأس الرابطة
نرشح لكم
في الجول يكشف أولى صفقات المصري للموسم الجديد الأهلي يعلن تجديد تعاقد حسين الشحات مدرب المصري: هل يحتاج الجلاسي للتسويق بمباراة ودية؟ هناك من يحاول هدم الفريق وكيل الشحات يكشف كواليس تجديد تعاقده مع الأهلي.. "لا يستطيع خسارة الجمهور" انتصار حماه الجمهور.. المصري يقصي فيوتشر ويتأهل إلى نهائي كأس الرابطة على رأسهم الإسماعيلي.. 3 أندية تتنافس على ضم "الدح" موهبة طنطا مصدر من أسوان لـ في الجول: الزمالك أبلغنا بعدم تفعيل بند شراء بلحاج بدون تقنية الفيديو.. هشام الفلال حكما لمباراة الأهلي ومنتخب السويس
أخر الأخبار
اسكواش - عسل وجوهر والحمامي.. ثلاثي مصري إلى نهائي السلسلة الختامية دقيقة | رياضات أخرى
في الجول يكشف أولى صفقات المصري للموسم الجديد 15 دقيقة | ميركاتو
الأهلي يعلن تجديد تعاقد حسين الشحات 19 دقيقة | الكرة المصرية
أول قرارات كامل أبو علي بعد تأهل المصري لنهائي كأس الرابطة 31 دقيقة | الكرة المصرية
مدرب المصري: هل يحتاج الجلاسي للتسويق بمباراة ودية؟ هناك من يحاول هدم الفريق 40 دقيقة | الكرة المصرية
وكيل الشحات يكشف كواليس تجديد تعاقده مع الأهلي.. "لا يستطيع خسارة الجمهور" 44 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - جلسة بين مرتضى وأحمد الأحمر.. وموقف اللاعب من التجديد مع الزمالك ساعة | كرة يد
انتصار حماه الجمهور.. المصري يقصي فيوتشر ويتأهل إلى نهائي كأس الرابطة ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماركا: السعودية تبلغ مصر واليونان بالانسحاب من الترشح لاستضافة كأس العالم 2030 2 عامر حسين: الأهلي سيستمر في اللعب بعد نهاية الدوري.. وفيفا استفسر عن احتفال أفشة 3 بمشاركة الأهلي.. فيفا يعلن مكان إقامة كأس العالم للأندية 2025 4 في الجول يكشف – ما طلبه كولر من الأهلي في الانتقالات.. دعم 4 مراكز