أول قرارات كامل أبو علي بعد تأهل المصري لنهائي كأس الرابطة

منح كامل أبو علي رئيس النادي المصري مكافأة لاعبي الفريق بعد التغلب على فيوتشر وبلوغ نهائي كأس الرابطة.

وقرر أبو علي صرف مكافآت مالية مميزة من أمواله الشخصية للاعبي الفريق البورسعيدي.

وأشاد كامل أبو علي بالجهاز الفني بقيادة ميمي عبد الرازق، وذلك داخل غرفة خلع الملابس عقب نهاية اللقاء.

وتأهل المصري إلى نهائي كأس الرابطة بالفوز على فيوتشر حامل اللقب بركلات الترجيح 3-1 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

ويخوض المصري نهائي بطولة كأس في مصر للمرة رقم 11 في تاريخه.

ولعب المصري نهائي كأس مصر 10 مرات، وتوج في مناسبة واحدة عام 1998.

وهذا هو النهائي الأول للفريق البورسعيدي منذ 2017، حين خسر نهائي كأس مصر أمام الأهلي.

وينتظر المصري الفائز من سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري في نهائي كأس الرابطة.