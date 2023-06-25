مدرب المصري: هل يحتاج الجلاسي للتسويق بمباراة ودية؟ هناك من يحاول هدم الفريق

الأحد، 25 يونيو 2023 - 00:34

كتب : FilGoal

إلياس الجلاسي لاعب المصري

أبدى طارق السيد المدرب العام للنادي المصري سعادته بالتأهل إلى نهائي كأس الرابطة بعد الفوز على فيوتشر حامل اللقب بركلات الترجيح.

وقال السيد في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "صوت الجماهير كان له دور كبير في فوزنا. حضرنا لكل تفصيلة في المباراة وتمكننا من إسعاد شعب بورسعيد".

وأضاف "قيل الكثير من الكلام مؤخرا عن مبارياتنا الودية واتهمونا بإقامتها لتسويق اللاعبين. لقد ظلمنا كثيرا".

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وأوضح "كيف نعمل في ناد ونقاتل لأجله وفي النهاية يُقال عنا أننا نقيم مباريات ودية لتسويق لاعب مثل إلياس الجلاسي؟ هل ينتظر الجلاسي أن يشاهده أحد في مباراة ودية؟ هذا الكلام يهدف لهدم الفريق".

وكان المصري قد لعب 3 مباريات ودية على هامش معسكره الأخير في القاهرة.

وواصل السيد "الجهاز أثبت أنه يعمل بكل إخلاص لأجل النادي المصري وجماهيره، ولدينا مجلس إدارة يساندنا بكل ما يملك من قوة. هناك من يحاول هدم الفريق وسنقاتل لأجل اللقب".

واختتم "كان هناك ملحمة داخلية في الأسبوع الماضي. لاعبون حاليون ومعتزلون ورجال أعمال حجزوا حافلات لنقل الجماهير، ولو كان الحضور الجماهيري الكامل متاحا لملأت جماهير المصري هذا الملعب".

ويخوض المصري نهائي بطولة كأس في مصر للمرة رقم 11 في تاريخه.

ولعب المصري نهائي كأس مصر 10 مرات، وتوج في مناسبة واحدة عام 1998.

وهذا هو النهائي الأول للفريق البورسعيدي منذ 2017، حين خسر نهائي كأس مصر أمام الأهلي.

وينتظر المصري الفائز من سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري في نهائي كأس الرابطة.

المصري فيوتشر كأس الرابطة
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