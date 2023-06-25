خبر في الجول - جلسة بين مرتضى وأحمد الأحمر.. وموقف اللاعب من التجديد مع الزمالك

استعدادا للموسم الجديد، انعقدت جلسة بين مرتضى منصور وأحمد الأحمر نجم الزمالك لكرة اليد.

وعلم FilGoal.com أن الجلسة قد شهدت تهدئة الأجواء بين الطرفين.

وتلقى الأحمر عرضا لتجديد عقده مع الزمالك لمدة موسم.

من جانبه طلب الأحمر مهلة مدتها يوم واحد لحسم الأمر بصورة نهائية.

وكان حمادة عبد الباري رئيس جهاز كرة اليد بالزمالك قد تحدث عن هذه المسألة يوم الأربعاء الماضي.

وقال عبد الباري في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "ساجتمع رفقة أحمد مرتضى، مع مرتضى منصور لحل كل المشاكل التي تواجه فريق اليد من أجل تدعيم الموسم المقبل".

وواصل "هناك ثمانية لاعبين انتهت عقودهم مع الزمالك ورغبتهم الأولى هي الاستمرار، وإذا حدثت الجدولة بصورة طبيعية فهم مستمرين معنا".

واختتم "أحمد الأحمر لم يبلغنا سواء باستمراره أو رحيله، وإن شاء الله مشكلته سيتم حلها قبل يوم الأحد المقبل".

وكان الزمالك قد حصد لقبي السوبر المصري وكأس الكؤوس الإفريقية في الموسم المنقضي.