مصدر من أسوان لـ في الجول: الزمالك أبلغنا بعدم تفعيل بند شراء بلحاج

السبت، 24 يونيو 2023 - 23:23

كتب : عمرو نبيل

مران الزمالك

أبلغت إدارة نادي الزمالك نظيرتها في نادي أسوان بقرارها النهائي فيما يخص التعاقد مع أحمد بلحاج المعار من زهرة الجنوب إلى القلعة البيضاء.

وقال مصدر مسؤول من نادي أسوان في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "تلقينا خطابا من نادي الزمالك يفيد بعدم تفعيل بند حق الشراء المتواجد في عقد إعارة اللاعب المغربي أحمد بلحاج".

وأضاف "الزمالك اكتفى باستعارة اللاعب في الأشهر الستة الماضية فقط".

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وأوضح "بلحاج تلقى عروض عديدة خلال الفترة الماضية من أندية في الدوري المصري".

وكان الشافعي صالح رئيس أسوان قد قال عبر أون تايم سبورتس 2 قبل أيام: "إذا أراد الزمالك ضم أحمد بلحاج بشكل نهائي، فلديه مهلة 15 يوما بعد نهاية الدوري لدفع 10 ملايين بالإضافة لضريبة القيمة المضافة".

وأضاف "إذا لم يُفعَل الزمالك هذا البند فاللاعب فسيعود لأسوان بدءا من الموسم المقبل".

وبين أسوان والزمالك، لعب بلحاج 21 مباراة في الدوري المصري، وسجل 4 أهداف وصنع 7.

مع الزمالك تحديدا، شارك في 7 مباريات بجميع المسابقات وسجل هدفا وصنع هدفين.

أحمد بلحاج الزمالك الدوري المصري أسوان
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