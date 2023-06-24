أوجستي وديفيز على رأس القائمة.. الأهلي يعتمد تشكيل أجهزة النشاط الرياضي

السبت، 24 يونيو 2023 - 23:16

كتب : حسام نور الدين

أجوستي بوش

اجتمع مجلس إدارة النادي الأهلي واعتمد تشكيل الأجهزة الفنية لفرق النشاط الرياضي للموسم الجديد.

وجاء ما اعتمده النادي الأحمر على النحو التالي:

- أوجستي بوش مديرًا فنيًّا لفريق كرة السلة رجال.

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- طارق الغنام مدير الفريق الأول لكرة السلة رجال.

- طارق خيري مديرًا فنيًّا لفريق كرة السلة سيدات.

- الإسباني داني مانيه مديرًا لقطاع الناشئين والناشئات لكرة السلة.

- ياسر لبيب رئيسًا لجهاز كرة اليد.

- ديفيد ديفيز مديرًا فنيًّا لفريق كرة اليد رجال.

- محمد عادل مديرًا فنيًّا لفريق كرة اليد سيدات.

- أحمد سالم مديرًا لقطاع الناشئين والناشئات لكرة اليد.

- إبراهيم فخر الدين مديرًا فنيًّا لفريق الكرة الطائرة سيدات.

- حمدي الصافي مديرًا لقطاع الناشئين والناشئات للكرة الطائرة.

- وائل عزت رئيسًا لجهاز ألعاب الماء.

- أشرف عبد الفتاح رئيسًا لجهاز تنس الطاولة.

- الدكتور مراد عاصم رئيسًا لجهاز الكاراتيه.

- ياسر داوود مديرًا لجهاز ألعاب القوى.

- الدكتور محمد فؤاد مديرًا لجهاز الجمباز.

- محمد عباس مديرًا لجهاز الإسكواش.

- العجمي سعيد مشرفًا عامًّا على جهاز ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتوج الأهلي بالدوري والكأس في كرة اليد تحت قيادة الإسباني ديفيد ديفيز، كما توج بكأس السوبر الإفريقي وخسر نهائي كأس الكؤوس الإفريقية.

وفي كرة السلة، فاز الأهلي بدوري السوبر والكأس، وخسر كأس السوبر، وتوج ببطولة إفريقيا للأندية البطلة BAL في رواندا.

الأهلي أجوستي بوش ديفيد ديفيز كرة سلة كرة اليد
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