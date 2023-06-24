بدون تقنية الفيديو.. هشام الفلال حكما لمباراة الأهلي ومنتخب السويس
السبت، 24 يونيو 2023 - 22:50
كتب : FilGoal
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباراة الأهلي ومنتخب السويس في كأس مصر.
ويلعب الأهلي ضد منتخب السويس في دور الـ32 لكأس مصر مساء غدا الأحد، في المباراة التي تقام في استاد القاهرة.
ويدير هشام الفلال المباراة ويعاونه كل من محمد مجدي سليمان ووليد حميد، ومحمود أبو السعود حكما رابعا.
وتقام المباراة دون تواجد تقنية الفيديو كما هو الحال مع جميع مباريات دور الـ32 للكأس.
ويلعب الفائز من المباراة مع الداخلية الذي سبق وتغلب على أسوان في الدور ذاته.
ويحمل الأهلي لقب كأس مصر من الموسم الماضي بعدما تغلب على بيراميدز في النهائي.
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