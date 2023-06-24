20 لاعبا.. تعرف على قائمة منتخب السويس لمواجهة الأهلي
السبت، 24 يونيو 2023 - 22:37
كتب : رضا السنباطي
أعلن ميمي فريد مدرب منتخب السويس عن قائمة فريقه لمواجهة الأهلي في دور الـ 32 لبطولة كأس مصر 2022-2023.
وجاءت القائمة كالتالي:
محمود كوكو - نادر عاطف - أونياما هنري - أحمد حاتم - أحمد صالح - كريم بدير - محمد حمدان - محمود قطب - محمد هيكل - أنس شندي - محمد الضرف - جودوين فرايداي - هارون إسماعيل - حازم مدحت - محمد جبل - عمرو مصطفى - محمد مسعد - محمود رفعت - إسلام سيما - نادر كارم.
ويتكون الجهاز الفني لفريق منتخب السويس من:
ميمي فريد - مدير الكرة والمدير الفني حاليا
محمد عبد الغني - مدرب عام
علاء عيسى - مدرب عام
حسام حسن - مدرب مساعد
محمود فتحي - مدرب الحراس
الأمير خليفة - محلل الأداء
ويلعب الأهلي ضد منتخب السويس غدا الأحد 25 يونيو في آخر مباريات دور الـ 32.
ويتأهل الفائز لملاقاة الداخلية في ختام منافسات دور الـ 16.
وتأهل حتى الآن 6 فرق إلى دور الثمانية وهم: إنبي وبيراميدز والمقاولون العرب والبنك الأهلي والزمالك والنجوم.
ويتبقى تحديد الثنائي الأخير: الفائز من المصري وحرس الحدود، والفائز من (الأهلي × منتخب السويس) والداخلية.
وتأهل النجوم لمواجهة إنبي في ربع النهائي، بينما يلعب الزمالك ضد المقاولون العرب، ويلتقي البنك الأهلي مع بيراميدز.
ويلتقي الفائز من (الأهلي × منتخب السويس) والداخلية، بالفائز من المصري وحرس الحدود في ربع النهائي.