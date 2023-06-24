20 لاعبا.. تعرف على قائمة منتخب السويس لمواجهة الأهلي

السبت، 24 يونيو 2023 - 22:37

كتب : رضا السنباطي

منتخب السويس

أعلن ميمي فريد مدرب منتخب السويس عن قائمة فريقه لمواجهة الأهلي في دور الـ 32 لبطولة كأس مصر 2022-2023.

وجاءت القائمة كالتالي:

محمود كوكو - نادر عاطف - أونياما هنري - أحمد حاتم - أحمد صالح - كريم بدير - محمد حمدان - محمود قطب - محمد هيكل - أنس شندي - محمد الضرف - جودوين فرايداي - هارون إسماعيل - حازم مدحت - محمد جبل - عمرو مصطفى - محمد مسعد - محمود رفعت - إسلام سيما - نادر كارم.

ويتكون الجهاز الفني لفريق منتخب السويس من:

ميمي فريد - مدير الكرة والمدير الفني حاليا

محمد عبد الغني - مدرب عام

علاء عيسى - مدرب عام

حسام حسن - مدرب مساعد

محمود فتحي - مدرب الحراس

الأمير خليفة - محلل الأداء

ويلعب الأهلي ضد منتخب السويس غدا الأحد 25 يونيو في آخر مباريات دور الـ 32.

ويتأهل الفائز لملاقاة الداخلية في ختام منافسات دور الـ 16.

وتأهل حتى الآن 6 فرق إلى دور الثمانية وهم: إنبي وبيراميدز والمقاولون العرب والبنك الأهلي والزمالك والنجوم.

ويتبقى تحديد الثنائي الأخير: الفائز من المصري وحرس الحدود، والفائز من (الأهلي × منتخب السويس) والداخلية.

وتأهل النجوم لمواجهة إنبي في ربع النهائي، بينما يلعب الزمالك ضد المقاولون العرب، ويلتقي البنك الأهلي مع بيراميدز.

ويلتقي الفائز من (الأهلي × منتخب السويس) والداخلية، بالفائز من المصري وحرس الحدود في ربع النهائي.

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