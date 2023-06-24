الأهلي يجدد تعاقد ياسر إبراهيم
السبت، 24 يونيو 2023 - 22:18
كتب : حسام نور الدين
أعلن النادي الأهلي تجديد تعاقد ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأحمر لمدة موسمين.
ياسر إبراهيم
النادي : الأهلي
وبذلك يستمر ياسر إبراهيم مع الأهلي حتى نهاية موسم 2024-2025.
يأتي ذلك بعد تجديد تعاقد رامي ربيعة مدافع الأهلي أيضا للمدة ذاتها.
ياسر إبراهيم البالغ من العمر 30 عاما انضم لصفوف الأهلي قادما من سموحة مطلع عام 2019.
ومع الأهلي فاز بالدوري المصري مرتين وكأس مصر مرتين وكأس السوبر المصري 3 مرات ودوري أبطال إفريقيا 3 مرات والسوبر الإفريقي مرتين.
كما شارك مع الأهلي في كأس العالم للأندية 3 مرات.
ويعد ياسر إبراهيم هو ثالث لاعب يجدد تعاقده مع الأهلي اليوم بعد حسين الشحات ورامي ربيعة.
نرشح لكم
أول قرارات كامل أبو علي بعد تأهل المصري لنهائي كأس الرابطة مدرب المصري: هل يحتاج الجلاسي للتسويق بمباراة ودية؟ هناك من يحاول هدم الفريق وكيل الشحات يكشف كواليس تجديد تعاقده مع الأهلي.. "لا يستطيع خسارة الجمهور" تغيير أطاح بحامل اللقب.. المصري يقصي فيوتشر ويتأهل إلى نهائي كأس الرابطة على رأسهم الإسماعيلي.. 3 أندية تتنافس على ضم "الدح" موهبة طنطا مصدر من أسوان لـ في الجول: الزمالك أبلغنا بعدم تفعيل بند شراء بلحاج بدون تقنية الفيديو.. هشام الفلال حكما لمباراة الأهلي ومنتخب السويس 20 لاعبا.. تعرف على قائمة منتخب السويس لمواجهة الأهلي