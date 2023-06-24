الأهلي يجدد تعاقد ياسر إبراهيم

السبت، 24 يونيو 2023 - 22:18

كتب : حسام نور الدين

ياسر إبراهيم

أعلن النادي الأهلي تجديد تعاقد ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأحمر لمدة موسمين.

ياسر إبراهيم

النادي : الأهلي

الأهلي

وبذلك يستمر ياسر إبراهيم مع الأهلي حتى نهاية موسم 2024-2025.

يأتي ذلك بعد تجديد تعاقد رامي ربيعة مدافع الأهلي أيضا للمدة ذاتها.

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ياسر إبراهيم البالغ من العمر 30 عاما انضم لصفوف الأهلي قادما من سموحة مطلع عام 2019.

ومع الأهلي فاز بالدوري المصري مرتين وكأس مصر مرتين وكأس السوبر المصري 3 مرات ودوري أبطال إفريقيا 3 مرات والسوبر الإفريقي مرتين.

كما شارك مع الأهلي في كأس العالم للأندية 3 مرات.

ويعد ياسر إبراهيم هو ثالث لاعب يجدد تعاقده مع الأهلي اليوم بعد حسين الشحات ورامي ربيعة.

الأهلي ياسر إبراهيم
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