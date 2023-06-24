الأهلي يجدد تعاقد ياسر إبراهيم

أعلن النادي الأهلي تجديد تعاقد ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأحمر لمدة موسمين.

ياسر إبراهيم النادي : الأهلي الأهلي

وبذلك يستمر ياسر إبراهيم مع الأهلي حتى نهاية موسم 2024-2025.

يأتي ذلك بعد تجديد تعاقد رامي ربيعة مدافع الأهلي أيضا للمدة ذاتها.

ياسر إبراهيم البالغ من العمر 30 عاما انضم لصفوف الأهلي قادما من سموحة مطلع عام 2019.

ومع الأهلي فاز بالدوري المصري مرتين وكأس مصر مرتين وكأس السوبر المصري 3 مرات ودوري أبطال إفريقيا 3 مرات والسوبر الإفريقي مرتين.

كما شارك مع الأهلي في كأس العالم للأندية 3 مرات.

ويعد ياسر إبراهيم هو ثالث لاعب يجدد تعاقده مع الأهلي اليوم بعد حسين الشحات ورامي ربيعة.