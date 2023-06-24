مران الزمالك - ظهور الونش وتأهيل عبد الله جمعة

خاض أحمد سيد "زيزو" ومصطفى شلبي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خاصة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم السبت.

وأدى الثنائي رفقة عدد من اللاعبين الشباب تدريبات تقوية العضلات بأدوات الجيم داخل أرض ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وشارك الثنائي بشكل أساسي في مباراة الزمالك أمس أمام فاركو في دور الـ16 لبطولة كأس مصر، وسجل كل منهما هدفا في فوز الأبيض بثلاثية مقابل هدف.

وشارك محمود شبانة مدافع الفريق في تدريبات الكرة بعد غيابه عن قائمة الزمالك لخوض مباراة فاركو الأخيرة في كأس مصر بسبب معاناته من آلام في العضلة الضامة، وأصبح المدافع لائقا من الناحية الطبية وشارك في التدريبات بصورة طبيعية.

وحرص محمود حمدي "الونش" على التواجد في المران لدعم زملائه اللاعبين وذلك بعد خضوعه لجراحة الرباط الصليبي في الركبة قبل أسابيع.

وأدى لاعبو الزمالك الذي شاركوا بصورة أساسية في مباراة فاركو بالأمس في كأس مصر تدريبات استشفائية خلال مران اليوم السبت استعدادا للقاء غزل المحلة المقبل في الدوري.

وخاضت المجموعة الأساسية فقرة تدريبات داخل مجمع الصالات عبارة عن اطالات وفك عضلات، ولم يشارك اللاعبون في تدريبات الكرة لتفادي تعرضهم للإجهاد عقب المشاركة في لقاء الأمس.

وحصل عبد الله جمعة الظهير الأيسر على راحة من التدريبات الجماعية بسبب خضوعه لبرنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة العضلية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة غزل المحلة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.