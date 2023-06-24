خبر في الجول - وكيل رمضان صبحي.. الكشف عن مدير تعاقدات زد الجديد

تأهل زد إلى الدوري الممتاز بصدارة مجموعة القاهرة من دوري الدرجة الثانية، واستقر على تعيين مديرا جديدا للتعاقدات.

وعلم FilGoal.com أن زد استقر على اختيار علي صقر لمهمة مدير التعاقدات

ووقع اختيار النادي على صقر بعد مناقشة ودراسة العديد من الأسماء المرشحة لتولي المنصب.

علي صقر هو وكيل رمضان صبحي منذ انتقاله إلى صفوف بيراميدز في سبتمبر 2020، قادما من هدرسفيلد الإنجليزي.

وتأهل زد والجونة وبلدية المحلة من المجموعات الثلاث لدوري الدرجة الثانية.

وسينضم الثلاثي إلى الدوري الممتاز بدلا من حرس الحدود وفريقين لم يتم تحديدهما بعد بشكل رسمي.