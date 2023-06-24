الترجي يؤجل حسم الدوري التونسي وينعش آماله الإفريقية بالفوز على فريق البدري

اقترب النجم الساحلي من حسم الدوري التونسي، بعد فوزه على الإفريقي بهدفين دون رد في الجولة 12 من مجموعة البطولة.

وسجل أسامة عبيد هدف النجم الأول من ركلة جزاء، فيما سجل ياسين شماخي الهدف الثاني في الدقيقة 62.

الفوز رفع رصيد النجم الساحلي إلى 30 نقطة، بفارق 7 نقاط عن الإفريقي المنافس الأقرب للقب، والذي فقد حظوظه رسميا وتراجع إلى المركز الثالث برصيد 23 نقطة.

ويتبقى جولتين في عمر المسابقة، والأول والثاني يتأهلان إلى دوري أبطال إفريقيا، أما الثالث فسيذهب إلى الكونفدرالية رفقة الأولمبي الباجي بطل الكأس.

على الجانب الآخر حافظ الترجي على حظوظ المنافسة حتى النهاية، بالفوز على الصفاقسي بهدف دون رد.

سجل غيث الوهابي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 25.

ويقود الصفاقسي المدرب المصري حسام البدري.

ورفع الترجي رصيده إلى 24 نقطة لينقض على المركز الثاني المؤهل لدوري الأبطال، بفارق نقطة عن الإفريقي، و6 نقاط عن النجم الساحلي المتصدر.

الدوري لم يُحسم بعد لأن الترجي متفوق على النجم في المواجهات المباشرة (1-0 / 0-0)، وبالتالي يحتاج النجم لنقطة من آخر جولتين للتتويج رسميا.

ويلتقي الترجي مع الإفريقي في الجولة المقبلة وقبل الأخيرة يوم الثلاثاء 27 يونيو، في مواجهة قد تحسم هوية المتأهل الثاني إلى دوري الأبطال رفقة النجم.