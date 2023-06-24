في الجول يكشف موقف أحمد عيد من العودة إلى الزمالك

تواصل الزمالك مع لاعبه أحمد عيد المعار إلى صفوف إنبي قبل بداية معسكر المنتخب الأولمبي الذي يتواجد معه حاليا لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

وعلم FilGoal.com أن التواصل قد تم لإبلاغ اللاعب بالعودة إلى الزمالك في نهاية الموسم.

من جانبه أبدى اللاعب موافقته، حيث كانت إعارته لصفوف إنبي على مدار الموسم الحالي بنية البيع.

وتواصل بالفعل مسؤولو إنبي مع عيد لتفعيل حق الشراء، ولكن اللاعب رفض وأبدى رغبته في الاستمرار مع الزمالك.

وينتهي عقد عيد مع الزمالك العام القادم، في صيف 2024.

وعلم FilGoal.com أيضا أن اللاعب تلقى أكثر من عرض مؤخرا، ولكن رغبته هي الاستمرار مع الأبيض وليس لديه أي مشكلة في تجديد العقد فور فتح المسألة معه.

وسيتم عقد جلسة بين اللاعب وإدارة الزمالك لحسم هذا الملف بعد العودة من كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما المؤهلة لأولمبياد باريس.