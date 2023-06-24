في الجول يكشف موقف أحمد عيد من العودة إلى الزمالك

السبت، 24 يونيو 2023 - 21:40

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد عيد لاعب إنبي

تواصل الزمالك مع لاعبه أحمد عيد المعار إلى صفوف إنبي قبل بداية معسكر المنتخب الأولمبي الذي يتواجد معه حاليا لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

وعلم FilGoal.com أن التواصل قد تم لإبلاغ اللاعب بالعودة إلى الزمالك في نهاية الموسم.

من جانبه أبدى اللاعب موافقته، حيث كانت إعارته لصفوف إنبي على مدار الموسم الحالي بنية البيع.

وتواصل بالفعل مسؤولو إنبي مع عيد لتفعيل حق الشراء، ولكن اللاعب رفض وأبدى رغبته في الاستمرار مع الزمالك.

وينتهي عقد عيد مع الزمالك العام القادم، في صيف 2024.

وعلم FilGoal.com أيضا أن اللاعب تلقى أكثر من عرض مؤخرا، ولكن رغبته هي الاستمرار مع الأبيض وليس لديه أي مشكلة في تجديد العقد فور فتح المسألة معه.

وسيتم عقد جلسة بين اللاعب وإدارة الزمالك لحسم هذا الملف بعد العودة من كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما المؤهلة لأولمبياد باريس.

أحمد عيد الزمالك إنبي
نرشح لكم
في الجول يكشف حقيقة توقيع سيف جعفر لـ بيراميدز وموقف استمراره مع الزمالك الأهلي يجدد تعاقد رامي ربيعة خبر في الجول - الأهلي يجدد تعاقد ياسر إبراهيم لمدة موسمين خبر في الجول - محمود حمادة يبلغ فاركو برغبته في اللعب لـ الأهلي.. وتأجيل المفاوضات لنهاية الدوري مصدر من الأهلي لـ في الجول: تم الاتفاق مع رامي ربيعة على التفاصيل الخاصة بتجديد تعاقده خبر في الجول - الأهلي يجدد تعاقد حسين الشحات.. التفاصيل المالية وموقف نسبة المشاركة مصدر من الأهلي لـ في الجول: جلسة حالية مع الشحات لتجديد التعاقد.. والأمور تسير جيدا إنبي يستعين بخبراء أجانب فى اختبارات الناشئين
أخر الأخبار
الترجي يؤجل حسم الدوري التونسي وينعش آماله الإفريقية بالفوز على فريق البدري 9 دقيقة | الوطن العربي
في الجول يكشف موقف أحمد عيد من العودة إلى الزمالك 22 دقيقة | الدوري المصري
مباشر كأس الرابطة - المصري (0)-(0) فيوتشر.. انفراد وتصدي 31 دقيقة | الكرة المصرية
في الجول يكشف حقيقة توقيع سيف جعفر لـ بيراميدز وموقف استمراره مع الزمالك 34 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل المصري - مروان حمدي يقود الهجوم أمام فيوتشر في نصف نهائي كأس الرابطة ساعة | الكرة المصرية
من أجل انتقاله إلى النصر.. جلسة بين جريزمان وممثلي السعودية ساعة | الكرة الأوروبية
الأهلي يجدد تعاقد رامي ربيعة ساعة | الكرة المصرية
المفاجأة الثانية لفريق الدرجة الثالثة.. النجوم يقصي سموحة ويتأهل إلى دور الثمانية ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماركا: السعودية تبلغ مصر واليونان بالانسحاب من الترشح لاستضافة كأس العالم 2030 2 عامر حسين: الأهلي سيستمر في اللعب بعد نهاية الدوري.. وفيفا استفسر عن احتفال أفشة 3 بمشاركة الأهلي.. فيفا يعلن مكان إقامة كأس العالم للأندية 2025 4 في الجول يكشف – ما طلبه كولر من الأهلي في الانتقالات.. دعم 4 مراكز