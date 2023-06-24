في الجول يكشف حقيقة توقيع سيف جعفر لـ بيراميدز وموقف استمراره مع الزمالك

السبت، 24 يونيو 2023 - 21:29

كتب : عمرو نبيل بسام أبو بكر

سيف فاروق جعفر - الزمالك

تطورات جديدة شهدها ملف سيف فاروق جعفر لاعب وسط الزمالك وانتقاله إلى صفوف بيراميدز بنهاية الموسم.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـ FilGoal.com: "سيف جعفر وقع منذ عدة أسابيع على عقود انتقاله إلى بيراميدز لمدة أربع سنوات".

وأضاف "اللاعب حصل على مقدم التعاقد من بيراميدز، والأمور قد حُسمت".

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على الجانب الآخر كان سيف جعفر قد ظهر داخل نادي الزمالك في فيديو عبر قناة النادي قبل يومين، وأعلن خلاله مرتضى منصور عن تجديد اللاعب لـ 4 سنوات مع الفريق الأبيض، ولكن لم يتم الكشف عن العقد الموقع.

وعلم FilGoal.com أن بيراميدز قد يفكر في إعادة العقود للاعب في حال رغبته بالتجديد مع الزمالك، ولكن اللاعب لم يخطرهم بذلك من الأساس حتى الآن.

وكان جعفر قد عقد جلسة مع مسؤولي الزمالك انتهت بتوصله لاتفاق على التجديد.

اللاعب البالغ 23 عاما خاض الموسم الجاري 21 مباراة سجل هدفا وصنع 2 في جميع المسابقات.

وإجمالا بقميص الفريق توج بلقب الدوري المصري مرتين وخاض بقميص الأبيض 34 مباراة سجل 2 وصنع 2.

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