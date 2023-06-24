تشكيل المصري - مروان حمدي يقود الهجوم أمام فيوتشر في نصف نهائي كأس الرابطة

يقود مروان حمدي هجوم فريقه المصري أمام فيوتشر في كأس الرابطة.

مروان حمدي النادي : المصري المصري

ويلعب فيوتشر ضد المصري في نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، في المباراة التي تقام في ملعب برج العرب في الإسكندرية.

وجاء تشكيل المصري الذي يعتمد عليه ميمي عبد الرازق المدير الفني كالآتي:

المرمى: عصام ثروت

الدفاع: كريم العراقي – عمرو موسى – عمرو سعداوي – إسلام أبو سلية

الوسط: عبد الرحيم دغموم – إلياس الجلاسي – إيزي إيميكا – زياد كمال

الهجوم: مروان حمدي – عبد اللطيف جريندو

ويلعب الاتحاد السكندري ضد سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي الثاني لبطولة كأس الرابطة.

ويحمل فيوتشر لقب كأس الرابطة في نسخته الأولى من الموسم الماضي بعد التغلب على غزل المحلة.