الأهلي يجدد تعاقد رامي ربيعة

أعلن النادي الأهلي تجديد تعاقد رامي ربيعة مدافع الفريق لمدة موسمين.

رامي ربيعة النادي : الأهلي الأهلي

وكان FilGoal.com كشف قبل ساعات عن اتفاق الأهلي مع رامي ربيعة على تجديد تعاقده.

وأنهى أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي كافة الأمور المالية والإدارية مع ربيعة بالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس الأهلي والمشرف على كرة القدم ولجنة التخطيط.

ربيعة البالغ من العمر 30 عاما بدأ مسيرته مع الأهلي في 2011 بعد تصعيده للفريق الأول.

ورحل عن الأهلي لفترة وانضم لصفوف سبورتنج لشبونة البرتغالي في 2014 قبل أن يعود بعد عام من جديد للأحمر.

ومع الأهلي حقق ربيعة 22 بطولة أبرزها الدوري المصري 7 مرات، ودوري أبطال إفريقيا 5 مرات.

كما شارك مع الأهلي في كأس العالم للأندية 4 مرات وحصل على المركز الثالث مرة.