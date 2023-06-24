المفاجأة الثانية لفريق الدرجة الثالثة.. النجوم يقصي سموحة ويتأهل إلى دور الثمانية

واصل فريق النجوم مغامرته المميزة في كأس مصر 2022-2023، بالتغلب على سموحة بهدف دون رد في دور الـ 16.

سجل نور علاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63 بتسديدة رائعة من اليسار سكنت الشباك.

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جووووووول⚽🔥.. نور علاء يسجل الهدف الأول لفريق النجوم في شباك سموحة بـ كأس مصر pic.twitter.com/cvJofsANmF — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 24, 2023

وشهدت المباراة عدة فرص خطيرة أولها من مصطفى سيد لاعب النجوم الذي وصلته الركنية فسدد بجوار القائم في الدقيقة 17.

وفي الدقيقة 24 سدد أحمد جمال لاعب سموحة، وتصدى محمد جمال حارس مرمى سموحة.

فيما أهدر أحمد حكم فرصة خطيرة في الدقيقة 30 بعد تشتيت أتاه من دفاع النجوم ليسدد فوق العارضة.

وانفرد حسين فيصل في الدقيقة 40 وسدد ولكن تصدى حارس النجوم مجددا.

وواصل محمد جمال تألقه بإبعاد تسديدة رائعة من صديق أوجولا في الدقيقة 45.

وطُرد أحمد حكم لاعب سموحة بسبب ضرب الحارس بدون كرة في الدقيقة 86.

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بطاقة حمراء لـ أحمد حكم لاعب سموحة بعد تداخل مع حارس مرمى النجوم 🔴🔴 pic.twitter.com/gfdizPNxyG — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 24, 2023

وضاعت فرصة التعادل من صديق أوجولا أمام المرمى في الدقيقة 92، لتمر بجوار القائم.

بذلك أصبح النجوم سادس المتأهلين إلى دور الثمانية، رفقة إنبي وبيراميدز والمقاولون العرب والبنك الأهلي والزمالك.

ويتبقى تحديد الثنائي الأخير: الفائز من المصري وحرس الحدود، والفائز من (الأهلي × منتخب السويس) والداخلية.

وتأهل النجوم لمواجهة إنبي في ربع النهائي.

بينما يلعب الزمالك ضد المقاولون العرب، ويلتقي البنك الأهلي مع بيراميدز.

ويلتقي الفائز من (الأهلي × منتخب السويس) والداخلية، بالفائز من المصري وحرس الحدود في ربع النهائي.

وبذلك تستمر مغامرة الفريق القادم من الدرجة الثالثة، بعد أن أقصى الإسماعيلي في دور الـ 32 تحت قيادة أحمد عيد عبد الملك.

أما إقصاء سموحة اليوم، فأتى تحت قيادة المدرب الجديد شاكر عبد العال.

وتأهل النجوم إلى دوري المحترفين الجديد للموسم المقبل من دورة ترقي الدرجة الثالثة.