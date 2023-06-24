المفاجأة الثانية لفريق الدرجة الثالثة.. النجوم يقصي سموحة ويتأهل إلى دور الثمانية

السبت، 24 يونيو 2023 - 20:40

كتب : FilGoal

فريق النجوم

واصل فريق النجوم مغامرته المميزة في كأس مصر 2022-2023، بالتغلب على سموحة بهدف دون رد في دور الـ 16.

سجل نور علاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63 بتسديدة رائعة من اليسار سكنت الشباك.

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وشهدت المباراة عدة فرص خطيرة أولها من مصطفى سيد لاعب النجوم الذي وصلته الركنية فسدد بجوار القائم في الدقيقة 17.

وفي الدقيقة 24 سدد أحمد جمال لاعب سموحة، وتصدى محمد جمال حارس مرمى سموحة.

فيما أهدر أحمد حكم فرصة خطيرة في الدقيقة 30 بعد تشتيت أتاه من دفاع النجوم ليسدد فوق العارضة.

وانفرد حسين فيصل في الدقيقة 40 وسدد ولكن تصدى حارس النجوم مجددا.

وواصل محمد جمال تألقه بإبعاد تسديدة رائعة من صديق أوجولا في الدقيقة 45.

وطُرد أحمد حكم لاعب سموحة بسبب ضرب الحارس بدون كرة في الدقيقة 86.

وضاعت فرصة التعادل من صديق أوجولا أمام المرمى في الدقيقة 92، لتمر بجوار القائم.

بذلك أصبح النجوم سادس المتأهلين إلى دور الثمانية، رفقة إنبي وبيراميدز والمقاولون العرب والبنك الأهلي والزمالك.

ويتبقى تحديد الثنائي الأخير: الفائز من المصري وحرس الحدود، والفائز من (الأهلي × منتخب السويس) والداخلية.

وتأهل النجوم لمواجهة إنبي في ربع النهائي.

بينما يلعب الزمالك ضد المقاولون العرب، ويلتقي البنك الأهلي مع بيراميدز.

ويلتقي الفائز من (الأهلي × منتخب السويس) والداخلية، بالفائز من المصري وحرس الحدود في ربع النهائي.

وبذلك تستمر مغامرة الفريق القادم من الدرجة الثالثة، بعد أن أقصى الإسماعيلي في دور الـ 32 تحت قيادة أحمد عيد عبد الملك.

أما إقصاء سموحة اليوم، فأتى تحت قيادة المدرب الجديد شاكر عبد العال.

وتأهل النجوم إلى دوري المحترفين الجديد للموسم المقبل من دورة ترقي الدرجة الثالثة.

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