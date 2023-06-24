تنس طاولة - هنا جودة: أرسلت خطة إعداد تشمل مدربي.. ولم يرد الاتحاد حتى الآن

السبت، 24 يونيو 2023 - 20:30

كتب : FilGoal

هنا جودة

نشرت هنا جودة لاعبة تنس الطاولة بيانا توضيحيا لما حدث بخصوص عدم سفرها لبطولة إفريقيا وأزمتها مع الاتحاد المصري لرياضتها.

وكتبت جودة عبر حسابها بمنصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك":

في يوم ١١ يونيو ٢٠٢٣ تقدمت بخطة إعدادي للاتحاد المصري لتنس الطاولة برقم وارد ٣٤٤ شامل كل البطولات حتى نهاية العام ووجود مدربي هشام إسماعيل الملازم لي في كل سفرياتي. ولم أتلقَ أي رد من الاتحاد المصري إلي يومنا هذا.

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وعلى هذا الأساس تم استكمال جدولي والسفر بإذن الله إلي بطولة زغرب بكرواتيا والاعتذار عن بطولة إفريقيا للناشئين وترك الفرصة لباقي زميلاتي في المنتخب.

أشكر أشرف صبحي ووزارة الشباب والرياضة على التدخل لحل المشكلة مع الاتحاد ووعده لي بتنفيذ خطة إعدادي ووجود مدربي معي في كل البطولات القادمة وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.

وأشكر حضراتكم جميعا أهلي وأصدقائي وزملائي ومتابعين الصفحة الكرام على وقوفكم بجانبي ومساندتي طوال الفترة السابقة وأتمنى أن أكون عند حسن ظنكم دائما.

وشرف لي ولكل رياضي مصري تمثيل منتخب مصر ورفع اسم مصر عاليا.

ماذا حدث؟

انتشرت أنباء بخصوص اعتذار هنا جودة عن عدم المشاركة في بطولة إفريقيا للناشئات بسبب رفض الاتحاد المصري لسفر مدربها بصحبتها.

على الجانب الآخر أصدر الاتحاد المصري لتنس الطاولة بيانا رسميا أوضح فيه أن هنا جودة تقدمت باعتذار رسمي عن المشاركة في البطولة لرغبتها في التواجد في بطولة العالم للسيدات في العاصمة الكرواتية زغرب والتي تتعارض مواعيدها مع مسابقة إفريقيا.

وأكد اتحاد تنس الطاولة أن هنا ضمنت بالفعل تأهلها لبطولة العالم للناشئات لكونها المصنفة الثالثة على مستوى العالم دون احتياجها للمشاركة في بطولة إفريقيا.

وأشار الاتحاد إلى أنه حريص على مصلحة اللاعبة فيما لا يتعارض مع مصلحة المنتخب فقد قرر قبول اعتذارها كي يساعدها في الارتقاء بتصنيفها الدولي خاصة وأن المنافسة في إفريقيا محسومة بنسبة كبيرة للمنتخب المصري للناشئات.

ويؤكد الاتحاد وقوفه على مسافة واحدة من الجميع بما يتناسب مع جهدهم المبذول لرفعة المنتخب.

وجاء البيان كالتالي:

هنا جودة تنس طاولة
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