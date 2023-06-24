خبر في الجول - الأهلي يجدد تعاقد ياسر إبراهيم لمدة موسمين

السبت، 24 يونيو 2023 - 20:13

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - الرجاء - ياسر إبراهيم

أتم النادي الأهلي الاتفاق مع ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأحمر على تجديد تعاقده.

ياسر إبراهيم

النادي : الأهلي

الأهلي

وعلم FilGoal.com أن الأهلي أنهى تجديد تعاقد ياسر إبراهيم لمدة موسمين مقبلين.

لينتهي تعاقده مع الأحمر بنهاية موسم 2024-2025.

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كما اتفق الأهلي أيضا مع رامي ربيعة على تجديد تعاقده لمدة موسمين بعد المفاوضات بين الطرفين ووفقا لما طلبه مارسيل كولر المدير الفني للأحمر.

ياسر إبراهيم البالغ من العمر 30 عاما انضم لصفوف الأهلي قادما من سموحة مطلع عام 2019.

ومع الأهلي فاز بالدوري المصري مرتين وكأس مصر مرتين وكأس السوبر المصري 3 مرات ودوري أبطال إفريقيا 3 مرات والسوبر الإفريقي مرتين.

كما شارك مع الأهلي في كأس العالم للأندية 3 مرات.

ويعد ياسر إبراهيم هو ثالث لاعب يجدد تعاقده مع الأهلي اليوم بعد حسين الشحات ورامي ربيعة.

ومن المنتظر أن يعلن الأهلي بشكل رسمي عن تجديد الثلاثي بشكل متتالي في الساعات القليلة المقبلة.

الأهلي ياسر إبراهيم الدوري المصري
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