خبر في الجول - محمود حمادة يبلغ فاركو برغبته في اللعب لـ الأهلي.. وتأجيل المفاوضات لنهاية الدوري

أبلغ محمود حمادة لاعب فاركو إدارة نادية برغبته في الانتقال إلى الأهلي في حالة بيعه في الموسم المقبل.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي حصل على موافقة محمود حمادة باللعب للفريق واللاعب أبلغ ناديه فاركو برغبته في الانتقال إلى الأحمر.

وتواصل الأهلي مع فاركو للتفاوض بشأن محمود حمادة لكن النادي البرتقالي طلب تأجيل المفاوضات لما بعد نهاية الدوري.

ولا يزال محمود حمادة هو الخيار الثاني لدعم خط وسط الأهلي في الموسم المقبل بعد محمد رضا "بوبو" لاعب فيوتشر.

محمود حمادة البالغ من العمر 29 عاما لعب الموسم الجاري مع فاركو 31 مباراة في الدوري سجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلهم.

ويقدم محمود حمادة مستوى مميز مع فاركو في ثاني مواسم الفريق بالدوري المصري.

وشارك محمود حمادة مع منتخب مصر في الفوز على جنوب السودان وديا بثلاثية دون رد.

ومن قبلها شارك في الانتصار على غينيا في تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.