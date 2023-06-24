أقصى الأهلي ويواجهه مرة أخرى.. حكاية ميمي فريد الذي أغضب مانويل جوزيه

السبت، 24 يونيو 2023 - 19:29

كتب : رضا السنباطي

ميمي فريد

مسيرة كروية شاء القدر أن ينهيها مبكرا، لتفتح الطريق لمسيرة تدريبية كُتبت أسعد لحظاتها أمام الأهلي. ميمي فريد مدرب منتخب السويس يعود لمواجهة الأحمر مرة أخرى.

وروى ميمي فريد القصة لـ FilGoal.com ونستعرضها معكم عبر السطور التالية..

"كنت لاعبا في منتخب السويس خلال السبعينات، ولكني اعتزلت في عمر 25 عاما بعد تعرضي لإصابة في عضلات البطن".

أخبار متعلقة:
خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة 32 من الدوري مصدر من الأهلي لـ في الجول: تم الاتفاق مع رامي ربيعة على التفاصيل الخاصة بتجديد تعاقده خبر في الجول - الأهلي يجدد تعاقد حسين الشحات.. التفاصيل المالية وموقف نسبة المشاركة مصدر من الأهلي لـ في الجول: جلسة حالية مع الشحات لتجديد التعاقد.. والأمور تسير جيدا

"اتجهت للتدريب في مركز شباب مدينة السويس، ثم قضيت 3 سنوات في قطاع الناشئين لمنتخب السويس، وواصلت التدرج وأصبحت مساعدا تحت قيادة ممدوح خفاجة عام 1988".

"لاحقا عملت مديرا فنيا لفريق بورتوفيق، ثم عدت للجهاز الفني لمنتخب السويس تحت قيادة محمود السايس، قبل أن أخوض تجربتي الأولى في قيادة غزل السويس، وأعود بعدها مرة أخرى كمساعد في منتخب السويس مع محسن خليفة وأحمد رفعت".

نقطة التحول

"في موسم 2000-2001 توليت قيادة غزل السويس في الدرجة الثانية وقدته للصعود إلى الدوري الممتاز بعد 42 مباراة".

"أول مباراة في الدوري الممتاز لموسم 2001-2002 كانت أمام الأهلي الذي كان يخوض مباريات في دوري أبطال إفريقيا وواجه ريال مدريد أيضا في نفس الفترة".

"درست كل شيء عن الأهلي مع مانويل جوزيه وحققت الفوز عليه بهدفين دون رد سجلهما أميدو كريم ومحمود النادي. كان انتصارا عظيما على الأهلي".

"في كأس مصر لنفس الموسم بنظام الذهاب والإياب آنذاك، تمكنت أيضا من قيادة غزل السويس للإطاحة بالأهلي، بعد التعادل سلبيا في الذهاب، ثم التعادل 1-1 بمباراة الإياب في القاهرة، لنتأهل بقاعدة الهدف خارج الأرض".

وتقدم هادي خشبة للأهلي في الدقيقة 72 بهذه المباراة، ولكن منتخب السويس انتزع التأهل بهدف التعادل القاتل من سعيد طنطاوي في الدقيقة 87.

"مانويل جوزيه لم يكن سعيدا بعد المباراة، حيث غضب حين رأى أشرف أمين وخالد بيبو يلتقطان الصور معي. لا أعرف سبب غضبه ولكني دربتهما من قبل في منتخب السويس".

وكان جوزيه يقود الأهلي في ولايته الأولى التي حقق خلالها دوري أبطال إفريقيا 2001، وانتهت بعد موسم واحد، قبل أن يعود ليبدأ ولايته الثانية في 2004. أما غزل السويس، فقد هبط في نهاية نفس الموسم في آخر جولة.

"مباراة الغد -الأحد- أمام الأهلي ستكون صعبة للغاية فنحن نواجه بطل إفريقيا، ونتمنى تحقيق مفاجأة".

ويلعب الأهلي ضد منتخب السويس في آخر مباريات دور الـ 32 لكأس مصر لموسم 2022-2023.

الفائز منهما سيواجه الداخلية في دور الـ 16، والفائز من تلك المباراة سيلاقي الفائز من المصري وحرس الحدود.

وتوج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا بالفوز على الوداد المغربي في النهائي، ويقترب عمليا من حسم الدوري المصري الغائب عن خزائنه منذ نهاية موسم 2019-2020.

الأهلي منتخب السويس كأس مصر ميمي فريد غزل السويس
نرشح لكم
بعد الفوز على حرس الحدود.. ماذا يحتاج الأهلي للفوز بلقب الدوري رسميا محترفو مصر - نيم لـ في الجول: "مومو" سند يملك سمة العظماء.. وهذه مميزاته وسلبيته الوحيدة عودة بيرهالتر لـ منتخب أمريكا.. حكاية أزمة عائلية كادت تطيح بأمال أمة بأكملها فيتور روكي.. النمر الصغير "في طريقه للطيران عاليا" مع برشلونة سيلفيو بيرلسكوني.. بين إحياء ميلان وميلاد دوري الأبطال ميسي إلى إنتر ميامي وعقد مربح مدى الحياة على طريقة بيكام الكرة الذهبية ورجل دوري الأبطال.. أبرز 10 لحظات لـ كريم بنزيمة مع ريال مدريد صلاح وميسي ومحرز وأنشيلوتي.. أرقام قياسية تحطمت في الدوريات الكبرى ودوري الأبطال
أخر الأخبار
الترجي يؤجل حسم الدوري التونسي وينعش آماله الإفريقية بالفوز على فريق البدري 7 دقيقة | الوطن العربي
في الجول يكشف موقف أحمد عيد من العودة إلى الزمالك 21 دقيقة | الدوري المصري
مباشر كأس الرابطة - المصري (0)-(0) فيوتشر.. انفراد وتصدي 29 دقيقة | الكرة المصرية
في الجول يكشف حقيقة توقيع سيف جعفر لـ بيراميدز وموقف استمراره مع الزمالك 32 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل المصري - مروان حمدي يقود الهجوم أمام فيوتشر في نصف نهائي كأس الرابطة 58 دقيقة | الكرة المصرية
من أجل انتقاله إلى النصر.. جلسة بين جريزمان وممثلي السعودية ساعة | الكرة الأوروبية
الأهلي يجدد تعاقد رامي ربيعة ساعة | الكرة المصرية
المفاجأة الثانية لفريق الدرجة الثالثة.. النجوم يقصي سموحة ويتأهل إلى دور الثمانية ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماركا: السعودية تبلغ مصر واليونان بالانسحاب من الترشح لاستضافة كأس العالم 2030 2 عامر حسين: الأهلي سيستمر في اللعب بعد نهاية الدوري.. وفيفا استفسر عن احتفال أفشة 3 بمشاركة الأهلي.. فيفا يعلن مكان إقامة كأس العالم للأندية 2025 4 في الجول يكشف – ما طلبه كولر من الأهلي في الانتقالات.. دعم 4 مراكز