أقصى الأهلي ويواجهه مرة أخرى.. حكاية ميمي فريد الذي أغضب مانويل جوزيه

مسيرة كروية شاء القدر أن ينهيها مبكرا، لتفتح الطريق لمسيرة تدريبية كُتبت أسعد لحظاتها أمام الأهلي. ميمي فريد مدرب منتخب السويس يعود لمواجهة الأحمر مرة أخرى.

وروى ميمي فريد القصة لـ FilGoal.com ونستعرضها معكم عبر السطور التالية..

"كنت لاعبا في منتخب السويس خلال السبعينات، ولكني اعتزلت في عمر 25 عاما بعد تعرضي لإصابة في عضلات البطن".

"اتجهت للتدريب في مركز شباب مدينة السويس، ثم قضيت 3 سنوات في قطاع الناشئين لمنتخب السويس، وواصلت التدرج وأصبحت مساعدا تحت قيادة ممدوح خفاجة عام 1988".

"لاحقا عملت مديرا فنيا لفريق بورتوفيق، ثم عدت للجهاز الفني لمنتخب السويس تحت قيادة محمود السايس، قبل أن أخوض تجربتي الأولى في قيادة غزل السويس، وأعود بعدها مرة أخرى كمساعد في منتخب السويس مع محسن خليفة وأحمد رفعت".

نقطة التحول

"في موسم 2000-2001 توليت قيادة غزل السويس في الدرجة الثانية وقدته للصعود إلى الدوري الممتاز بعد 42 مباراة".

"أول مباراة في الدوري الممتاز لموسم 2001-2002 كانت أمام الأهلي الذي كان يخوض مباريات في دوري أبطال إفريقيا وواجه ريال مدريد أيضا في نفس الفترة".

"درست كل شيء عن الأهلي مع مانويل جوزيه وحققت الفوز عليه بهدفين دون رد سجلهما أميدو كريم ومحمود النادي. كان انتصارا عظيما على الأهلي".

"في كأس مصر لنفس الموسم بنظام الذهاب والإياب آنذاك، تمكنت أيضا من قيادة غزل السويس للإطاحة بالأهلي، بعد التعادل سلبيا في الذهاب، ثم التعادل 1-1 بمباراة الإياب في القاهرة، لنتأهل بقاعدة الهدف خارج الأرض".

وتقدم هادي خشبة للأهلي في الدقيقة 72 بهذه المباراة، ولكن منتخب السويس انتزع التأهل بهدف التعادل القاتل من سعيد طنطاوي في الدقيقة 87.

"مانويل جوزيه لم يكن سعيدا بعد المباراة، حيث غضب حين رأى أشرف أمين وخالد بيبو يلتقطان الصور معي. لا أعرف سبب غضبه ولكني دربتهما من قبل في منتخب السويس".

وكان جوزيه يقود الأهلي في ولايته الأولى التي حقق خلالها دوري أبطال إفريقيا 2001، وانتهت بعد موسم واحد، قبل أن يعود ليبدأ ولايته الثانية في 2004. أما غزل السويس، فقد هبط في نهاية نفس الموسم في آخر جولة.

"مباراة الغد -الأحد- أمام الأهلي ستكون صعبة للغاية فنحن نواجه بطل إفريقيا، ونتمنى تحقيق مفاجأة".

ويلعب الأهلي ضد منتخب السويس في آخر مباريات دور الـ 32 لكأس مصر لموسم 2022-2023.

الفائز منهما سيواجه الداخلية في دور الـ 16، والفائز من تلك المباراة سيلاقي الفائز من المصري وحرس الحدود.

وتوج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا بالفوز على الوداد المغربي في النهائي، ويقترب عمليا من حسم الدوري المصري الغائب عن خزائنه منذ نهاية موسم 2019-2020.