مصدر من الأهلي لـ في الجول: تم الاتفاق مع رامي ربيعة على التفاصيل الخاصة بتجديد تعاقده
السبت، 24 يونيو 2023 - 18:42
كتب : أحمد الخولي
اقترب النادي الأهلي من تجديد تعاقد رامي ربيعة مدافع الفريق بشكل رسمي ليستمر لمدة أطول مع الأحمر.
رامي ربيعة
النادي : الأهلي
وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "تم الاتفاق مع رامي ربيعة على كل التفاصيل الخاصة بتجديد تعاقده مع الأهلي لمدة 3 مواسم".
وأضاف "هناك مرونة كبيرة من الطرفين في المفاوضات والتجديد أصبح قريبا بشدة ليستمر رامي ربيعة أحد قادة الفريق مع الأحمر".
ربيعة البالغ من العمر 30 عاما بدأ مسيرته مع الأهلي في 2011 بعد تصعيده للفريق الأول.
ورحل عن الأهلي لفترة وانضم لصفوف سبورتنج لشبونة البرتغالي في 2014 قبل أن يعود بعد عام من جديد للأحمر.
ومع الأهلي حقق ربيعة 22 بطولة أبرزها الدوري المصري 7 مرات، ودوري أبطال إفريقيا 5 مرات.
كما شارك مع الأهلي في كأس العالم للأندية 4 مرات وحصل على المركز الثالث مرة.
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