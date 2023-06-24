مصدر من الأهلي لـ في الجول: تم الاتفاق مع رامي ربيعة على التفاصيل الخاصة بتجديد تعاقده

السبت، 24 يونيو 2023 - 18:42

كتب : أحمد الخولي

رامي ربيعة

اقترب النادي الأهلي من تجديد تعاقد رامي ربيعة مدافع الفريق بشكل رسمي ليستمر لمدة أطول مع الأحمر.

رامي ربيعة

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "تم الاتفاق مع رامي ربيعة على كل التفاصيل الخاصة بتجديد تعاقده مع الأهلي لمدة 3 مواسم".

وأضاف "هناك مرونة كبيرة من الطرفين في المفاوضات والتجديد أصبح قريبا بشدة ليستمر رامي ربيعة أحد قادة الفريق مع الأحمر".

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - الأهلي يجدد تعاقد حسين الشحات.. التفاصيل المالية وموقف نسبة المشاركة مصدر من الأهلي لـ في الجول: جلسة حالية مع الشحات لتجديد التعاقد.. والأمور تسير جيدا مدرب منتخب السويس: سنحاول تقليل خطورة الأهلي الذي وصل لقمة مستواه

ربيعة البالغ من العمر 30 عاما بدأ مسيرته مع الأهلي في 2011 بعد تصعيده للفريق الأول.

ورحل عن الأهلي لفترة وانضم لصفوف سبورتنج لشبونة البرتغالي في 2014 قبل أن يعود بعد عام من جديد للأحمر.

ومع الأهلي حقق ربيعة 22 بطولة أبرزها الدوري المصري 7 مرات، ودوري أبطال إفريقيا 5 مرات.

كما شارك مع الأهلي في كأس العالم للأندية 4 مرات وحصل على المركز الثالث مرة.

الأهلي رامي ربيعة
نرشح لكم
خبر في الجول - الأهلي يجدد تعاقد حسين الشحات.. التفاصيل المالية وموقف نسبة المشاركة تقرير: الريان القطري يقدم عرضا للتعاقد مع موليكا.. وموقف بشكتاش تقرير: تشيلسي يضغط لحسم صفقة كايسيدو رومانو: كوليبالي يصل الرياض.. وقيمة انتقاله للهلال سكاي: المسلسل مستمر.. تشيلسي يرفض العرض الثالث من يونايتد لضم ماونت موندو ديبورتيفو: برشلونة يريد قطع الطريق على النصر في صفقة بروزوفيتش ماركا: مانشستر سيتي يريد ضم أشرف حكيمي بيلد: ليفربول فتح باب المفاوضات مع بافارد
أخر الأخبار
مصدر من الأهلي لـ في الجول: تم الاتفاق مع رامي ربيعة على التفاصيل الخاصة بتجديد تعاقده 13 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - الأهلي يجدد تعاقد حسين الشحات.. التفاصيل المالية وموقف نسبة المشاركة 20 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر كأس مصر - النجوم (0)-(0) سموحة.. بداية المباراة 25 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر من الأهلي لـ في الجول: جلسة حالية مع الشحات لتجديد التعاقد.. والأمور تسير جيدا 41 دقيقة | الكرة المصرية
كرة سلة - منتخب مصر يخسر مباراته الأولى في بطولة العالم تحت 19 عاما 52 دقيقة | كرة سلة
إنبي يستعين بخبراء أجانب فى اختبارات الناشئين ساعة | الكرة المصرية
أمم إفريقيا تحت 23 عاما - حكم سنغالي لمباراة مصر والنيجر ساعة | منتخب مصر
خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة 32 من الدوري 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماركا: السعودية تبلغ مصر واليونان بالانسحاب من الترشح لاستضافة كأس العالم 2030 2 عامر حسين: الأهلي سيستمر في اللعب بعد نهاية الدوري.. وفيفا استفسر عن احتفال أفشة 3 بمشاركة الأهلي.. فيفا يعلن مكان إقامة كأس العالم للأندية 2025 4 في الجول يكشف – ما طلبه كولر من الأهلي في الانتقالات.. دعم 4 مراكز