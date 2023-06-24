خبر في الجول - الأهلي يجدد تعاقد حسين الشحات.. التفاصيل المالية وموقف نسبة المشاركة

أتم النادي الأهلي تجديد تعاقد حسين الشحات لاعب الفريق في انتظار الإعلان الرسمي.

حسين الشحات النادي : الأهلي الأهلي

وعلم FilGoal.com أن الأهلي اتفق مع الشحات على التجديد لمدة 3 مواسم مقبلة ليستمر مع القلعة الحمراء حتى نهاية موسم 2025-2026.

ومن المنتظر أن يعلن الأهلي بشكل رسمي عن تجديد الشحات في الساعات القليلة المقبلة.

وعقد الشحات جلسة منذ قليل مع المسؤولين في الأهلي رفقة شقيقه بصفته وكيل أعماله من أجل تجديد التعاقد.

التفاصيل المالية للتجديد

كما علم FilGoal.com أن حسين الشحات سيحصل في الموسم الأول على 13 مليون جنيه، والموسم الثاني 14 مليون جنيه والموسم الثالث 15 مليون جنيه.

واتفق الطرفان على استمرار بند نسبة المشاركة في المباريات، مع حصول الشحات على عقد إعلاني بدلا من إلغاء بند نسبة المشاركة.

حسين الشحات البالغ من العمر 31 عاما انضم لصفوف الأهلي مطلع عام 2019 قادما من العين الإماراتي.

وخلال مسيرته مع الأهلي لعب الشحات 172 مباراة بالقميص الأحمر سجل خلالها 39 هدفا وقدم 42 تمريرة حاسمة.

وفاز الشحات مع الأهلي بـ11 بطولة هي الدوري المصري مرتين وكأس مصر مرتين والسوبر المصري مرتين والسوبر الإفريقي مرتين ودوري أبطال إفريقيا 3 مرات.

كما شارك مع الأهلي في كأس العالم للأندية 3 مرات متتالية وحقق خلالها الفريق الأحمر المركز الثالث مرتين والرابع مرة.