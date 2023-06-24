مصدر من الأهلي لـ في الجول: جلسة حالية مع الشحات لتجديد التعاقد.. والأمور تسير جيدا

يقعد حسين الشحات لاعب الأهلي جلسة حالية مع المسؤولين في النادي من أجل حسم ملف تجديد تعاقده مع الأحمر.

حسين الشحات النادي : الأهلي الأهلي

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "هناك جلسة تعقد الآن مع حسين الشحات وشقيقه بصفته وكيل أعماله بشأن تجديد التعاقد مع الأهلي".

وأضاف "الأمور تسير بشكل جيد مع الشحات والتجديد أصبح قريبا".

وعلم FilGoal.com أيضا أن الشحات اتفق مع الأهلي على تجديد تعاقده لمدة 3 مواسم مقبلة.

ومن المفترض أن ينتهي تعاقد الشحات مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

حسين الشحات البالغ من العمر 31 عاما انضم لصفوف الأهلي مطلع عام 2019 قادما من العين الإماراتي.

وخلال مسيرته مع الأهلي لعب الشحات 172 مباراة بالقميص الأحمر سجل خلالها 39 هدفا وقدم 42 تمريرة حاسمة.

وفاز الشحات مع الأهلي بـ11 بطولة هي الدوري المصري مرتين وكأس مصر مرتين والسوبر المصري مرتين والسوبر الإفريقي مرتين ودوري أبطال إفريقيا 3 مرات.

كما شارك مع الأهلي في كأس العالم للأندية 3 مرات متتالية وحقق خلالها الفريق الأحمر المركز الثالث مرتين والرابع مرة.